"Daca joaca cu sistemul asta, avem sanse!" Sfaturi pentru Radoi de la un roman care a evoluat in Bundesliga

Dupa victoria cu Macedonia de Nord, Romania urmeaza sa intalneasca favorita grupei, Germania.

Jucator cu experienta in Bundesliga, Sergiu Radu, e de parere ca tricolorii vor avea o partida extrem de dificila si ca Mirel Radoi trebuie sa abordeze partida cu o formula mai defensiva fata de cea cu Macedonia de Nord. Fostul atacant e perere ca o formatie cu 3 fundasi centrali ar putea sa le puna probleme nemtilor, iar Romania ar avea o sansa mai mare la un rezultat pozitiv.

"Jucatori precum Sane sau Gnabry pot oricand sa-ti puna probleme, dar totul depinde de noi, mai ales ca au si ei minusuri. Unul dintre ele este Antonio Rudiger. Nu-mi place deloc ce joaca, e obsesia lui Low. Rudiger nu e disciplinat si in zona lui ar trebui sa insiste jucatorii Romaniei. Am observat ca face multe faulturi si greseste des pe faza de constructie. Germania are o echipa foarte buna si e greu sa nu primim gol de la ei.

Am vazut si partida cu Islanda, stiu de ce sunt in stare si cu noi. Marea noastra problema ramane faza defensiva, am vazut asta si cu Macedonia! Sunt convins insa ca Mirel Radoi va aborda altfel meciul cu Germania, o solutie ar fi chiar si un sistem cu trei fundasi centrali si cu un mijlocas in fata apararii, deci alt profil fata de Nicusor Stanciu si Razvan Marin. Nu poti sa joci la fel de ofensiv si duminica, pentru ca nemtii n-au echipa Macedoniei si nu te iarta daca au sansa sa inscrie.

Ar fi sinucidere curata ca Radoi sa foloseasca aceeasi tactica. Fotbalisti precum Sane sau Gnabry pot specula oricand cea mai mica greseala facuta de jucatorii nostri", a spus Sergiu Radu pentru prosport. Romanul a evoluat in Germania pentru Energie Cottbus, VFL Wolfsburg, VFB Stuttgart, FC Koln si Alemania Aachen. Sergiu Radu a strans in cei 7 ani petrecuti acolo nu mai putin de 170 de partide, in care a reusit sa marcheze de 38 de ori, atat in Bundesliga cat si in Bundesliga 2.

Pentru Romania urmeaza meciul cu Germania, care va fi transmis IN DIRECT pe PRO TV si WWW.SPORT.RO, duminica, de la ora 21:45.