Celebra mascota a lui FC Koln este INTERZISA la meciuri dupa multi ani! Bundesliga este primul campionat din top 5 care revine pe teren 

Celebra mascota a lui FC Koln nu va mai putea participa la meciurile echipei, cel putin pentru moment.

Pandemia de coronavirus a dat peste cap intreaga lume si campionatele de fotbal s-au intrerupt inca din martie. Bundesliga este primul campionat din top 5 care revine pe teren, insa cu tribunele goale.

Celebra mascota a lui FC Koln va fi interzisa pe stadion pentru prima data in ultimii 12 ani din cauza regulilor de igiena impuse. Echipa germana a avut mascota de partea sa in fiecare meci din 1950 pana in 2008, cand a ratat ultima oara o partida.

Mascota este celebra in Bundesliga si este reprezentata print-o capra numita Hennes al noualea, deoarece a avut opt predecesori. Capra va fi tinuta la gradina zoologica Kolner pana la ridicarea restrictiilor din Germania.

Doar 322 de persoane vor fi permise pe stadioanele din Germania, cel putin pentru inceput. Asadar, toate mascotele din Bundesliga vor fi interzise pe stadioane pana la luarea a noi masuri. Attila vulturul, mascota lui Frankfurt, va fi de asemenea interzis la primele meciuri de la reluarea campionatului.

Bundesliga revine in weekend cu derby-ul Dortmund-Schalke, iar Koln o va intalni pe Mainz. Bayern este lider, urmata la 4 puncte de Borussia Dortmund si mai are de rezistat 9 etape pentru a-si asigura un nou titilu.