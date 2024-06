Invitat la 'Studio EURO 2024' de la Pro TV, după meciurile de luni de la Campionatul European, Ciprian Marica a împărtășit o întâmplare interesantă din perioada sa la Stuttgart.

În cadrul emisiunii, el a vorbit despre momentul în care căpitanul echipei, Fernando Meira, l-a introdus unui impresar care i-a schimbat traiectoria carierei.

Dezvăluiri din vestiar cu Ciprian Marica

Marica a povestit cum, la început, presa germană nu îi scria numele și cum Meira l-a sfătuit să se întâlnească cu un impresar important.

Transferul lui Marica era efectuat pentru suma impresionantă de 8 milioane de euro, ceea ce l-a făcut cel mai scump transfer din istoria clubului până în acel moment.

„Cel mai mare transfer din istoria lui Stuttgart, eu de la Șahtior. Și la un moment dat, vine în vestiar căpitanul echipei, Fernando Meira, și zice: 'Băi Cipi, dacă vrei să fie bine, vino puțin să stăm de vorbă că impresarul meu vrea să te cunoască'. S-a ocupat de tot, a închiriat sala de conferințe de la cel mai frumos hotel din Stuttgart.

Am ajuns acolo și îmi zice: 'Tu, cel mai mare transfer, să nu îți apară numele în ziare, nu vrei să fie bine, să nu fie rău?' Inițial am zis că sunt loial și plec cu omul meu. După doi ani am realizat că trebuia să merg cu domnul Rogon mai devreme. La final, toată lumea era okay, ba mai mult, aveam pe cineva pe care să mă pot baza și sincer a fost o experiență fantastică, s-a ocupat de toate problemele”, a declarat Marica, la Studio EURO 2024.

La Stuttgart, Marica a jucat timp de patru sezoane și a reușit să marcheze 19 goluri în 93 de apariții.