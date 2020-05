A iesit sa-si cumpere pasta de dinti, iar acum va fi plasat in carantina! Un antrenor din Bundesliga nu va putea sta pe banca la reluarea sezonului: "Am facut o greseala"

Bundesliga se reia sambata, 16 mai.

Antrenorul principal al lui Augsburg a facut o greseala colosala si a iesit din hotel pentru a-si cumpara pasta de dinti.

Heiko Herrlich nu va putea sta pe banca echipei sale la meciul de sambata, impotriva lui Wolfsburg.

Tehnicianul a incalcat recgulile de grup instituite de Liga de fotbal din Germania si va fi plasat in carantina:

"Am facut o greseala iesind din hotel. Chiar daca am urmat toate masurile de igiena atat cand am iesit din hotel, cat si altfel, nu pot nega acest lucru.

In aceasta situatie nu am fost la curent cu pozitia mea de model fata de echipa mea si fata de public. Prin urmare, voi fi consecvent si voi rezista greselii mele. Din cauza aceste greseli, nu voi conduce antrenamentul maine si nu voi putea sta pe banca la meciul cu Wolfsburg de sambata", a declarat Heiko Herrlich, potrivit The Sun.

Augsburg primeste vizita lui Wolfsburg, sambata, ora 16:30

Herrlich a fost numit principal la Augsburg in luna martie, cu 10 zile inainte ca sezonul din Bundesliga sa fie suspendat. Antrenorul va fi plasat in carantina si testat de doua ori. Daca ambele teste vor iesi negative, abia atunci va putea reveni la antrenamentele echipei:

"Nu aveam pasta de dinti si m-am dus la supermarket", a spus antrenorul.

Augsburg se afla pe locul 14 in Bundesliga, cu 27 de puncte.