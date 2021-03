"M-au intrebat despre el in Anglia, Spania!" Prinde Mihaila un SUPER-TRANSFER dupa Parma?! Giovanni Becali a facut anuntul

Valentin Mihaila (21 ani) e in mare forma la Parma!

Atacantul cumparat de la Craiova in toamna a ajuns la trei goluri inscrise in tricoul Parmei, ultimul dintre ele fiind chiar in poarta lui AS Roma.

Parma a castigat primul meci dupa o serie neagra fara victorii, insa ramane pe penultimul loc in Serie A, cu 19 puncte obtinute.

Cu toate astea, forma buna a lui Mihaila ii poate aduce un transfer pe masura, dupa cum a dezvaluit Giovanni Becali, cel a carui firma se ocupa de impresarierea atacantului.

"Era urmarit de multi scouteri, apoi Parma a venit si l-a luat. Imi pare rau de situatia in care se afla, sper sa se salveze pentru ca presedintele lor este incredibil. Multe echipe ma intreaba de el, insa trebuie sa se gandeasca la situatia Parmei.

Sunt in aceasta profesie de 35 de ani, primul transfer pe care l-am facut a fost Petrescu la Foggia.

Mihaila apartine unei alte generatii. Sper sa se ridice cel putin la nivelul lui Mutu. A venit la Parma cu probleme si a pierdut trei luni.

M-au intrebat despre el in Anglia, Spania. Napoli? Am o relatie buna cu presedintele, am locuit acolo cand aveam 20 de ani. Deocamdata este devreme, primul obiectiv este salvarea Parmei. Va avea oferte daca va continua asa", a spus Giovanni Becali pentru calcionapoli24.it.

In acest sezon, Mihaila a jucat 13 meciuri in tricoul Parmei, in care a reusit sa inscrie 3 goluri si sa ofere si doua pase de gol.