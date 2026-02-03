Golul decisiv a fost marcat de Ricardinho, în minutul 90+2, după un corner, iar ialomițenii au ajuns la 14 eșecuri în ultimele 15 runde de campionat.



Petrolul a dominat mare parte din joc și a ratat mai multe ocazii importante, însă Slobozia a rezistat până pe final.



Cu toate acestea, o neatenție în prelungiri a făcut diferența. În urma rezultatului, Petrolul este pe locul 12, cu 24 de puncte, iar Unirea Slobozia pe 13, cu 21 de puncte.



Ce a avut de spus Jean Vlădoiu după ce Unirea Slobozia a ajuns la 14 înfrângeri în ultimele 15 etape



La finalul partidei, antrenorul Jean Vlădoiu a vorbit despre situația dificilă a echipei și despre presiunea acumulată în vestiar.



”A fost un meci greu, dar mă așteptam la mai mult, la mai mult curaj, să le punem probleme adversarilor. Am avut câteva ocazii bune de a marca. Am reușit să ducem meciul până în minutul 90 și, dar am primit golul pe care l-am primit. A fost o neatenție.



Se vede că s-au schimbat cât de cât lucrurile în bine. Le-am lăsat spații mari adversarilor la început, dar după au intrat lucrurile pe un făgaș normal. Repriza a doua am intrat mai bine în joc. N-am reușit să marcăm și fără gol e foarte greu să iei puncte în deplasare.



Este o atmosferă apăsătoare la echipă. E frustrant. Pierzi în minutul 90 și. Am pierdut multe meciuri la limită, dar nu avem timp să ne plângem”, a spus Jean Vlădoiu, după meci.



Pentru ialomițeni urmează meciul cu Farul Constanța din cadru etapei #26 de sâmbătă, 7 februarie. Partida poate fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 14:30.

