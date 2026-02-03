FCSB transferă la foc automat în aceste zile.

Echipa antrenată de Elias Charalambous luptă acum din greu să obțină calificarea în play-off, iar ultimul venit a fost prezentat astăzi, mijlocașul Joao Paulo de la Oțelul Galați, după Andre Duarte și Ofri Arad.

Însă tot astăzi, FCSB a oficializat alte șase transferuri, toate definitive și toate pentru academia clubului patronat de Gigi Becali.

Este vorba despre Ianis Andrei Tăbleț (MX PRO Academy), Alexandru Seica, Cristian Poenaru, Răzvan Grosariu, Valentin Traian Marica și Albert Teodor Dâmbu (toți proveniți de la Transilvania Bistrița), juniori de la categoriile Under 15 - Under 17.

Joao Paulo, prima reacție după ce a semnat cu FCSB



Joao Paulo (27 de ani) a fost transferat de FCSB. Este a treia mutare a iernii făcută de campioana României, după Andre Duarte și Ofri Arad.

Pentru acest transfer, Becali va plăti 600.000 de euro. Suma ar urma să se ridice la 1,2 milioane de euro, după o condiție impusă de moldoveni și acceptată de finanțatorul FCSB-ului.

Mai exact, Oțelul ar urma să primească banii de la FIFA pentru participarea lui Joao Paulo la Cupa Mondială din vară, cu naționala Insulelor Capului Verde, chiar dacă jucătorul o să aparțină de FCSB în vară.

După ce a fost prezentat la FCSB, Joao Paulo a transmis un mesaj pentru fostul său club pe rețelele de socializare.

”Închei un capitol foarte important din cariera mea astăzi. Momente foarte speciale pe care le-am petrecut la acest club

Mulțumesc tuturor celor care au luat parte la ele. Hai, Oțelul”, a transmis mijlocașul, pe rețelele de socializare.

Mijlocașul central, care poate juca și pe postul de fundaș stânga, ar putea debuta la FCSB în runda următoare, contra lui FC Botoșani, joi, de la 20:30.

