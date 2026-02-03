În această iarnă s-a vehiculat că fundașul central o va părăsi pe Spurs pentru a merge la o echipă la care poate evolua constant, astfel încât să fie în cea mai bună formă până la barajul pe care România îl va disputa în luna martie cu Turcia pentru calificarea la Cupa Mondială.

Radu Drăgușin ar putea reveni pe lista UEFA la Tottenham

Au fost mai multe opțiuni din Italia pentru Drăgușin, precum AS Roma, AC Milan sau chiar Napoli și s-a vorbit și despre o ofertă de la RB Leipzig, însă Tottenham nu a vrut să renunțe la Drăgușin cel puțin până la finalul sezonului.

În meciul cu Manchester City, scor 2-2, Drăgușin a fost titular la Tottenham pentru prima dată după o pauză de un an și, după un start slab, în care s-a făcut responsabil la cele două goluri ale ”Cetățenilor”, a reușit să își ridice nivelul. Se pare că Thomas Frank ar intenționa să evolueze în apărare cu trei fundași centrali, iar Radu Drăgușin ar putea primi mai multe șanse la Spurs.

Mai mult decât atât, englezii anunță o veste uriașă pentru internaționalul român. Conform Football London, Radu Drăgușin ar putea fi trecut de Spurs în această iarnă pe lista UEFA pentru a putea evolua în fazele eliminatorii Champions League.

Tottenham a încheiat pe locul patru în faza principală Champions League, astfel că londonezii vor evolua direct în optimile de finală ale competiției, unde se vor duela cu Juventus, Atletico Madrid, Galatasaray sau Club Brugge.

Thomas Frank poate face trei modificări pe lista UEFA pentru fazele eliminatorii, iar termenul limită este joi, 5 februarie, până la ora 00:00. Antrenorul lui Spurs trebuie să decidă care dintre jucătorii accidentați ar trebui scoși din lot, deoarece vor rata optimile de finală sau dacă aceștia ar putea fi importanți în cazul în care Spurs ar avansa mai departe.

jucători precum Rodrigo Bentancur, Mohammed Kudus, Ben Davies, Lucas Bergvall și James Maddison se confruntă cu accidentări destul de grave și ar putea rata meciurile din fazele eliminatorii, în timp ce situația lui Kulusevski și cea a lui Danso sunt necunoscute.

Britanicii susțin că cel mai probabil Radu Drăgușin, Yves Bissouma, Tel și Souza au cele mai mari șanse să ajungă pe lista UEFA la Tottenham.

