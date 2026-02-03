După Ceahlăul Piatra Neamț, altă echipă din Liga 2, cu mare tradiție în fotbalul românesc, ar putea să dispară. Politehnica Iași are grave probleme din punct de vedere financiar, spune Florin Prunea.



Fost președinte la echipa din Copou, Prunea spune că planul moldovenilor este de a desființa echipa și de a înscrie alta în următorul sezon competițional, în Liga 4, așa cum au făcut mai multe formații de tradiție în ultimii ani.



Poli Iași ar fi aproape de faliment



Pe plan sportiv, Politehnica Iași stă bine, chiar dacă păstra șanse mici pentru un loc de play-off în Liga 2. Echipa este pe locul zece, cu 25 de puncte, la șapte distanță de locul șase.



"Iașiul este în faliment. În 10 zile închide. Am vorbit și ieri cu Tibi (n.r. Selymeș), dar el nu are ce să facă. Nu mai au nici bani de mâncare.

Am înțeles că o desființează și vor să o ia din Liga 4. În maximum 10 zile se pune lacătul. Iașiul dispare cu totul", a spus Florin Prunea, la Iamsport.



Poli Iași a promovat la finele sezonului 2022-2023 în Superligă, alături de Oțelul Galați și Dinamo, iar anul trecut a revenit în Liga 2 după ce a pierdut barajul în fața celor de la Metaloglobus.



Ieșenii au o singură participare în cupele europene, în Europa League, sezonul 2016-2017, când au fost eliminați de Hajduk Split în turul al doilea din preliminarii (1-2 și 2-2).

