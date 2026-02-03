Pentru această mutare, Gigi Becali va plăti 600.000 de euro, sumă care poate ajunge la 1,2 milioane de euro, în funcție de o clauză acceptată de finanțatorul roș-albaștrilor.



Mai exact, Oțelul va încasa bonusul oferit de FIFA pentru participarea lui Joao Paulo la Cupa Mondială din vară, chiar dacă fotbalistul va aparține FCSB-ului la acel moment. În plus, gălățenii păstrează și 20% dintr-un eventual transfer ulterior.



Salariu de boier pentru Joao Paulo la FCSB! Câți bani scoate Gigi Becali din buzunar



Pentru a-l convinge să facă pasul la campioana României, Becali a fost nevoit să umble serios la salariu.

La Oțelul, Joao Paulo câștiga aproximativ 12.500 de euro lunar, însă la FCSB va începe cu un salariu de 15.000 de euro pe lună, informează Digi Sport.



Contractul este valabil pe doi ani și jumătate, iar remunerația ar crește treptat, urmând ca în ultimul sezon să ajungă la 22.000 de euro lunar.



Joao Paulo poate evolua atât ca mijlocaș central, cât și ca fundaș stânga, iar debutul său în tricoul FCSB ar putea avea loc chiar în etapa următoare, în meciul cu FC Botoșani, programat joi, de la ora 20:30.

