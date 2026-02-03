Perioada de transferuri din Superliga României se va încheia peste șapte zile, iar Dinamo plănuiește și alte mutări în această iarnă.

Dinamo îl vrea pe Reshat Ramadani

Zeljko Kopic a confirmat faptul că Dinamo vrea să transfere un jucător care le-a provocat coșmaruri celor de la FCSB. ”Câinii” îl vor pe Reshat Ramadani, mijlocașul defensiv al celor de la Shkendija, echipa care i-a eliminat pe roș-albaștrii din Champions League în acest sezon.

Jucătorul din Macedonia de Nord e evoluat în ambele manșe împotriva lui FCSB. În tur Shkendija s-a impus cu 1-0, în timp ce returul s-a încheiat cu 2-1 în favoarea nord-macedonenilor.

Legitimat la Dinamo Kiev, Ramadani a fost împrumutat la Shkendija în februarie 2024 de la Dinamo Kiev.

În cadrul unei conferințe de presă, Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a explicat că Ramadani se află pe lista ”Câinilor Roșii”, care ar putea veni cu o ofertă oficială în următoarea perioadă.

”Îl urmărim, este unul dintre jucătorii de pe lista noastră. Este un jucător tânăr, care deja are experiență europeană. Are calitate, dar încă nu s-a luat nicio decizie”, a spus Kopic.