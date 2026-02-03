Oboseala cronică nu este o noutate în rândul jucătoarelor de tenis, forțate să facă anual înconjurul lumii pentru a se lupta asiduu cu scopul de a rămâne în top 100 WTA.
Este și situația Gabrielei Ruse (72 WTA), cea mai bună româncă din ediția 2026 a Openului Australian, singura jucătoare care a ajuns până în a treia rundă a competiției de mare șlem din Oceania.
Nici muzica nu a ajutat-o pe Gabriela Ruse pentru a avea suficientă energie în setul trei
Revenită la Cluj-Napoca, Ruse a acuzat oboseală cauzată de decalajul de fus orar și a avut o cerință inedită de adresat arbitrului de joc, în setul secund al partidei cu Rebeka Masarova, din cadrul turului inaugural al Openului Transilvaniei.
În timp ce în difuzoarele din Arena BT suna melodia Dancing in the Moonlight, de Sherman Kelly, Gabriela Ruse i-a cerut oficialului jocului dacă nu îi poate impune DJ-ului să introducă în playlist-ul de moment o serie de piese muzicale mai energice.
Finalistă la Cluj-Napoca în 2023, Ruse, eliminată în primul tur al ediției 2026
„Am jetlag, se poate pune o muzică mai energică?”, a întrebat Ruse, când tabela arăta 1-6, 4-3.
„Ruse cere muzică mai energică, poți să îi transmiți asta DJ-ului?”, a fost auzit arbitrul spunând, prin stație.
Gabrielei Ruse i-a fost îndeplinită dorința, dar fără mare succes, sportiva din București cedând confruntarea cu Rebeka Masarova (114 WTA), scor 6-1, 4-6, 6-2, la sfârșitul a două ore și șapte minute de joc.
Ruse, copleșită de emoții: „Întotdeauna, mi-e foarte greu să joc în fața publicului de acasă.”
„Aș vrea să îi dau credit adversarei mele. A jucat un tenis extraordinar, a servit foarte bine. Din păcate, nu cred că am arătat cel mai bun tenis al meu, dar e normal, încă nu m-am recuperat după Australia. Am jucat foarte multe meciuri, mă resimt puțin.
Nu sunt supărată, pentru că am dat tot ce am putut. Probabil, va trebui să am câteva momente cu mine, să mă gândesc ce s-a întâmplat astăzi, de ce m-am simțit atât de tensionată.
Am început foarte tensionată. Am avut emoții. Întotdeauna, mi-e foarte greu să joc în fața publicului de acasă. Dar e un pas înainte în cariera mea, o experiență în plus,” a declarat Gabriela Ruse, la conferința de presă organizată după meci.