Oboseala cronică nu este o noutate în rândul jucătoarelor de tenis, forțate să facă anual înconjurul lumii pentru a se lupta asiduu cu scopul de a rămâne în top 100 WTA.

Este și situația Gabrielei Ruse (72 WTA), cea mai bună româncă din ediția 2026 a Openului Australian, singura jucătoare care a ajuns până în a treia rundă a competiției de mare șlem din Oceania.

Nici muzica nu a ajutat-o pe Gabriela Ruse pentru a avea suficientă energie în setul trei

Revenită la Cluj-Napoca, Ruse a acuzat oboseală cauzată de decalajul de fus orar și a avut o cerință inedită de adresat arbitrului de joc, în setul secund al partidei cu Rebeka Masarova, din cadrul turului inaugural al Openului Transilvaniei.

În timp ce în difuzoarele din Arena BT suna melodia Dancing in the Moonlight, de Sherman Kelly, Gabriela Ruse i-a cerut oficialului jocului dacă nu îi poate impune DJ-ului să introducă în playlist-ul de moment o serie de piese muzicale mai energice.