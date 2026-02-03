Internaționalul român a rămas la Londra, deși fereastra de mercato din ianuarie părea oportunitatea ideală pentru a părăsi Premier League, la exact doi ani de la transferul său de la Genoa. După un an 2025 extrem de dificil, marcat de o ruptură de ligamente încrucișate care l-a ținut departe de gazon aproape tot sezonul, Drăgușin a redevenit disponibil abia cu câteva zile înainte de Revelion.



Fundașul central în vârstă de 24 de ani a prins primele minute pe 28 decembrie, împotriva lui Crystal Palace, urmate de patru meciuri în care a rămas pe banca de rezerve. Șansa a apărut din nou duminică, în partida cu Manchester United, încheiată la egalitate, scor 2-2.



Thomas Frank l-a titularizat pe Drăgușin după mai bine de un an de pauză, forțat de criza de efectiv din apărare, unde Kevin Danso, Micky van de Ven și Djed Spence au fost indisponibili. Deși evoluția românului a trădat lipsa de ritm în fața unuia dintre cele mai puternice atacuri din lume, nu prestația sa a fost motivul pentru care transferul a picat.



Acordul cu Roma, blocat de antrenor



Drăgușin își dăduse deja acordul pentru a pleca la AS Roma sub formă de împrumut, scrie TMW, cu drept de răscumpărare, dorindu-și să revină în Serie A. Totuși, campania de transferuri a londonezilor nu l-a mulțumit pe deplin pe antrenorul Thomas Frank.



Tehnicianul a cerut conducerii, pe lângă aducerea mijlocașului Conor Gallagher și a fundașului stânga brazilian Souza, o alternativă suplimentară pentru centrul defensivei. Cum această cerință nu a fost îndeplinită, Frank a decis să blocheze plecarea lui Drăgușin, considerându-l necesar pentru rotația echipei în acest final de sezon.



Situația fundașului român, cotat în prezent la 22 de milioane de euro, s-ar putea schimba în vară. Atunci este programată sosirea la Londra a lui Luka Vuskovic, unul dintre cei mai promițători tineri fundași din lume, care va reveni după împrumutul la Hamburg, fapt ce ar putea redeschide ușa transferului pentru Drăgușin.

