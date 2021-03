EXCLUSIV | "E romanul care joaca la cel mai inalt nivel!" Ianis Hagi, laudat dupa titlul cucerit in Scotia! Ce spune Raducan despre Man si Mihaila

Narcis Raducan a vorbit la Pro X despre tinerii fotbalisti romani care evolueaza in strainatate.

Fostul fotbalist a comentat evolutiile lui Man si Mihaila la Parma, dar si parcursul bun al lui Ianis Hagi in acest sezon in care Rangers a cucerit titlul de campioana a Scotiei.

Narcis Raducan considera ca Hagi va avea mult de castigat de pe urma colaborarii bune pe care o are cu antrenorul Steven Gerrard, care s-ar putea prelungi si dupa plecarea tehnicianului de la Rangers.

"Sunt impresionat de ce face Ianis in Scotia. Multi ar spune ca nu are inca statut de titular permanent, dar nu e simplu deloc. E la un club de mare traditie din Europa, si-a adus aportul la multe victorii din campionat si a avut un parcurs bun in Europa League. Cred ca e fotbalistul roman care joaca la nivelul cel mai inalt.

La o distanta apropiata se afla si cei doi romani de la Parma care se pare ca au prins curaj si au din ce in ce mai multe reusite, iar asta e un castig pentru echipa nationala. Au depasit emotiile din Serie A si au inceput sa joace, se afla intr-o vitrina importanta din Europa si asta este foarte important.

Cred ca Ianis va fi multi ani de acum incolo la echipa nationala, unde se va opri nu stiu. Are potential de crestere, este important ca e antrenat de unul dintre cei mai importanti oameni de fotbal dintre fostii fotbalisti, Gerrard, care de asemenea poate ajunge un mare antrenor, iar conexiunea dintre ei se poate prelungi in alta parte. I se intampla numai lucruri bune si este pe un drum excelent", a declarat Narcis Raducan la Ora exacta in sport.