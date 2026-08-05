Lixandru, „bântuit“ de coșmarul trăit la FCSB: dezvăluirea arabilor

Mijlocașul adus de la Mioveni, în iunie 2023, a părăsit formația pregătită de Marius Baciu înaintea debutului european al roș-albaștrilor. Și, chiar dacă legitimarea sa la Al-Fateh s-a oficializat abia duminică, Lixandru se antrena deja alături de formația saudită de ceva timp. Anunțul transferului a fost amânat doar din motive birocratice.

Mihai Lixandru răsuflă ușurat! Pentru că a reușit să „evadeze“ de la FCSB fix înaintea eliminării catastrofale din Europa, după dubla cu Auda (Letonia).

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Arabii au aflat că Lixandru era printre „clienții“ lui Gigi Becali

În ultimele 48 de ore, presa arabă a scris, pe larg, despre sosirea lui Lixandru, la Al-Fateh. Jucătorul se antrenează cu noii săi colegi, în cantonamentul din Spania. În prezentarea românului, arabii au pomenit și de problemele pe care le-a avut Lixandru, în perioada petrecută la FCSB.

„La fosta sa echipă, Mihai Lixandru a fost printre cei mai criticați jucători de patronul Gigi Becali. Nu o dată, acesta a avut ieșiri nervoase la emisiuni televizate și printre țintele sale s-a numărat noul jucător al celor de la Al-Fateh“, au scris saudiții.

Jurnaliștii din Regat au subliniat că, la noua sa formație, Mihai Lixandru va avea o presiune în plus față de jucătorii localnici.

„Al-Fateh a avut o campanie nu tocmai spectaculoasă de transferuri și putem spune că aducerea lui Mihai Lixandru reprezintă cea mai importantă mutare pentru această echipă. De aceea, așteptările fanilor din partea jucătorului român vor fi destul de mari“, au notat arabii.

Lixandru, meci cu echipa lui Cristiano Ronaldo în prima etapă

Al-Fateh, noua echipă a lui Lixandru, e o grupare de mijlocul clasamentului în Saudi Pro League. În ultima ediție de campionat, Al-Fateh s-a clasat pe locul 11 din 18. În cel mai bun moment din istoria clubului, în sezonul 2012-2013, Al-Fateh a cucerit titlul, furnizând una dintre cele mai mari surprize din istoria fotbalului saudit. La acel triumf a avut o contribuție majoră brazilianul Elton, fost jucător al Stelei.

În noua ediție de campionat, Al-Fateh va întâlni Al-Nassr Riad, echipa lui Cristiano Ronaldo, în chiar prima etapă, pe data de15 august.