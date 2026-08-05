Real Madrid sparge banca! 140.000.000 de euro pentru transferul verii

Real Madrid sparge banca! 140.000.000 de euro pentru transferul verii La Liga
SPORT.RO
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Real Madrid este tot mai aproape de transferul care ar putea deveni cel mai scump din istoria clubului. 

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Real MadridRB Leipzigyan diomande
Din articol

„Galacticii” accelerează negocierile pentru Yan Diomande, extrema lui RB Leipzig, iar mutarea s-ar putea ridica la aproximativ 140 de milioane de euro.

Potrivit presei din Germania, discuțiile dintre cele două cluburi au avansat considerabil în ultimele ore. Chiar dacă Leipzig a negat că există un acord final, mai sunt de pus la punct doar câteva detalii privind comisioanele impresarilor, după care transferul ar putea fi oficializat.

Real Madrid sparge banca! 140.000.000 de euro pentru transferul verii

Real Madrid este pregătită să achite 120 de milioane de euro sumă fixă, la care se pot adăuga bonusuri de aproximativ 20 milioane. În total, afacerea ar ajunge la 140 de milioane de euro, peste recordul de 120 de milioane plătit pentru Eden Hazard în 2019.

În vârstă de doar 20 de ani, Yan Diomande a explodat în sezonul trecut la RB Leipzig, pentru care a reușit 15 goluri și 11 pase decisive în 46 de meciuri. 

Evoluțiile excelente au continuat și la Cupa Mondială din 2026, unde a fost titular în toate cele patru partide disputate de Coasta de Fildeș.

Transferat de Leipzig în urmă cu doar un an de la Leganes pentru 20 de milioane de euro, Diomande este evaluat în prezent la 90 de milioane de euro de Transfermarkt.

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