„Galacticii” accelerează negocierile pentru Yan Diomande, extrema lui RB Leipzig, iar mutarea s-ar putea ridica la aproximativ 140 de milioane de euro.

Potrivit presei din Germania, discuțiile dintre cele două cluburi au avansat considerabil în ultimele ore. Chiar dacă Leipzig a negat că există un acord final, mai sunt de pus la punct doar câteva detalii privind comisioanele impresarilor, după care transferul ar putea fi oficializat.

Real Madrid sparge banca! 140.000.000 de euro pentru transferul verii

Real Madrid este pregătită să achite 120 de milioane de euro sumă fixă, la care se pot adăuga bonusuri de aproximativ 20 milioane. În total, afacerea ar ajunge la 140 de milioane de euro, peste recordul de 120 de milioane plătit pentru Eden Hazard în 2019.