Un coechipier a încercat imediat să-i acorde primul ajutor atacantului în vârstă de 24 de ani, aşa cum se poate vedea în mai multe imagini filmate de amatori. Zeci de persoane se aflau pe marginea terenului când fulgerul l-a lovit tragic pe Safwan Awae.

Fotbalist mort pe teren, după ce a fost lovit de fulger: „Sincere condoleanțe”

Mai mulţi jucători au fost răniţi în timpul ploii torenţiale din provincia Narathiwat, din Thailanda, o regiune adesea afectată de astfel de fenomene meteorologice. „Un jucător de fotbal a decedat după ce a fost lovit de fulger în timpul unui meci în Thailanda”, a scris Federaţia, care „transmite cele mai sincere condoleanţe familiei, prietenilor şi clubului său în aceste momente dificile”.