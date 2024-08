La o zi după eliminarea din Champions League (2-3 contra Spartei Praga, 3-4 la general), Gigi Becali a răbufnit la adresa lui Mihai Lixandru, după ce mijlocașul a spus la conferința de presă premergătoare jocului că Sparta Praga are prima șansă la calificare.

Declarația lui Mihai Lixandru care l-a înfuriat pe Gigi Becali: "Sunt sigur că Sparta pleacă cu prima șansă. Au un lot mult mai valoros"

Lixandru a participat la o conferință de presă, luni, alături de antrenorul Elias Charalambous. Deși a spus că Sparta are prima șansă, mijlocașul se arăta încrezător în șansele celor de la FCSB de a se impune pe teren propriu, în fața unui stadion arhiplin.

"Ne așteaptă un meci foarte, foarte dificil. Vom avea foarte mult de muncit pentru a scoate un rezultat pozitiv. Suntem conștienți de valoarea echipei adverse, suntem conștienți de lotul pe care îl au și experiența în cupele europene, dar după meciul tur avem încredere și suntem siguri că putem merge mai departe în turul următor.

Eu sunt sigur că tot ei pleacă cu prima șansă din punct de vedere al lotului mult mai valoros și al experienței în cupele europene, dar noi putem trece mai departe pentru că suntem un grup foarte bun și pentru că jucăm acasă cu niște suporteri extraordinari", spunea Lixandru, luni.

Mihai Lixandru, om de bază la FCSB atât în sezonul trecut, cât și în debutul actualei stagiuni, a jucat 71 de minute în returul cu Sparta Praga.

Gigi Becali a declarat, miercuri, că ar fi vrut să îl scoată pe Lixandru din echipa de start cu trei ore înaintea meciului, după ce a văzut declarațiile de la conferința de presă.

Gigi Becali: "Lixandru a zis că prima șansă o are Sparta. Mai vede mărire de salariu acum?"

Din acest motiv, Becali anunța că Lixandru nu va ma primi o mărire de salariu, iar șansele sale pentru titularizare la meciul cu LASK Linz, din play-off-ul Europa League, au scăzut considerabil.

"Am vrut să-l schimb pe Lixandru. Am vrut să dau telefon, dar mai erau 3 ore până la meci. Nu văzusem conferința lui de dinainte de meci. Când am văzut, Lixandru a zis că prima șansă o au ei. Stai, bă, să intre unul mai valoros decât tine dacă tu nu ești valoros. Am vrut să-l schimb, dar am zis că se supără Pintilii și MM. Îți dai seama? Cum să spună că adversarul pe care l-ai distrus la el acasă e mai valoros decât tine? Tu îți dai seama cu ce fotbalist jucăm noi? Eu încerc sa dau război, el doarme îmbrăcat, nici nu vede discursul meu. Eu vreau să le dau curaj, ei... cum să spună asemenea prostie că sunt mai valoroși decât noi? La ei acasă i-ai distrus, n-au intrat la noi în careu.

Eu am văzut conferința cu trei ore înainte. I-am zis să nu-l mai trimită pe Lixandru la conferință. În primul rând m-a contrazis pe mine. Putea să spună că am demonstrat că suntem mai buni decât ei la ei acasă. El a zis că prima șansă o au ei. Ia stai pe bară, mă. Mai vede mărire de salariu acum? Lui Olaru îi fac, dar lui Lixandru îi mai fac? Cum să-i fac dacă zice că n-are valoare?

Lixandru o să joace cu Iașiul, Lixandru nu o să mai joace în Europa. O să mă întâlnesc cu el față în față. Ai valoare să joci în Europa? Ai sau n-ai? Dacă nu, stai pe bancă sau în tribună. N-ai cum să dai încredere tovarășilor tăi dacă le spui că ăia vin cu mitraliera și tu ai pușcă", a spus Gigi Becali, la Fanatik.