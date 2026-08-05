Portughezul Jose Mourinho a preluat-o în această vară pe Real Madrid, care s-a descotorosit la finalul stagiunii trecute de fostul ”principal”, Alvaro Arbeloa, după ce galacticii nu au reușit să câștige niciun trofeu în sezonul 2025-2026.

Gruparea de pe ”Santiago Bernabeu” s-a ales deja cu câteva transferuri importante în perioada de mercato, cum ar fi Marc Cucurella, Denzel Fumries, Ibrahima Konate sau Bernardo Silva. Ultimii doi au fost aduși din postura de jucători liberi de contract.

Jose Mourinho, transferuri la Real Madrid: nu-l mai vrea pe Fran Gonzalez

Însă, Real Madrid mai pregătește anunțarea unor plecări, după cele ale lui Fran Garcia, Mario Martin, Dani Ceballos, Daniel Carvajal și David Alaba. Alți opt jucători sunt gata să se despartă de echipa pregătită de Jose Mourinho, iar unul dintre ei este portarul Fran Gonzalez.

În vârstă de 21 de ani, el se află la Real Madrid din vara anului 2022, când a fost luat la formația U18 a ”galacticilor”, de la Cultural Leonesa Youth. A urmat trecerea la Real Madrid U19, iar apoi a făcut pasul și la formație de seniori, chiar în această vară, dar Mourinho crede că nu poate miza pe el.

Real Madrid îl trimite pe Fran Gonzalez la Sevilla FC

Astfel, portarul urmează să fie prezentat de Sevilla FC, între părți existând deja un acord în acest sens.

Cluburile s-ar fi înțeles, conform presei din Spania, pentru o mutare de 3 milioane de euro, iar portarul ar urma să semneze un acord foarte lung, pe cinci ani, până în 2031!