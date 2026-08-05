În cursul zilei de miercuri, GSP a anunțat că extrema în vârstă de 28 de ani este foarte aproape de Erzurumspor, formație nou-promovată în prima ligă din Turcia. Potrivit sursei citate, cele două cluburi ar purta negocieri avansate, iar FC Botoșani ar solicita aproximativ 500.000 de euro în schimbul fotbalistului.

Valeriu Iftime: „Nu este adevărat”

Pentru a lămuri situația, Sport.ro a luat legătura cu Valeriu Iftime. Patronul botoșănenilor a confirmat că există interes pentru Mailat, însă a negat existența unor negocieri cu formația din Turcia.

„Nu este adevărat. Nu e nimic astăzi pentru Mailat. Eu i-am spus că poate pleca, sunt niște întrebări, au fost niște sume propuse, din China, și cam asta este. Nu sunt la curent astăzi cu o asemenea discuție în Turcia”, a declarat Valeriu Iftime pentru Sport.ro.

Mailat traversează cea mai bună perioadă a carierei. În sezonul trecut a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai lui FC Botoșani, cu 15 goluri și cinci pase decisive în 39 de apariții.

În actuala stagiune, extrema a evoluat în toate cele trei meciuri disputate de moldoveni în Superligă, reușind un gol și o pasă decisivă.