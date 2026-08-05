VIDEO EXCLUSIV Antrenorul care îi întoarce spatele lui Gigi Becali: „La FCSB n-o să mă vedeți niciodată”

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SPORT.RO
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Leo Grozavu exclude categoric o mutare la FCSB, în contextul în care patronul roș-albaștrilor ia în calcul schimbări pe banca tehnică după recentul eșec european.

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Leo GrozavuFCSBSuperliga
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Gigi Becali analizează mai multe variante după eliminarea echipei încă din primul meci disputat în preliminariile Conference League. Patronul FCSB a dezvăluit că a discutat deja MM Stoica pentru aducerea lui Dan Petrescu în funcția de director tehnic.

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Leo Grozavu
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„Nu o să îmi spui pe cine să bag”

În acest context, Leo Grozavu a fost întrebat în cadrul emisiunii VOYO Sport LIVE dacă ar antrena la FCSB. Antrenorul a respins ferm ideea.

„Să ai jucători buni la dispoziție, să aibă liniștea financiară care e absolut normală într-un fotbal profesionist... Sunt foarte multe lucruri. După aia, multe, multe, multe altele. Un staff cu care să poți lucra, o echipă de conducere, un departament de scouting care poate să-ți faciliteze să aduci jucători pe ceea ce-ți dorești tu ca și filozofie... Sunt foarte multe lucruri. Și-n România e mai greu să le poți avea. Dacă ai una, n-o ai pe cealaltă și tot așa.

Plus... vă dați seama, în România acuma toată lumea mă cunoaște. Eu am fost tipul care pe unde am fost mi-a plăcut să fac ceva, și dacă am demonstrat, am demonstrat că am putut eu să fac, nu altcineva să-mi spună ce să fac. Asta nu înseamnă că nu sunt un tip al colaborării. Da, putem colabora, dar n-o să îmi spui pe cine să bag, cine joacă, cine nu joacă, cine intră... La FCSB n-o să mă vedeți probabil niciodată.

Dacă eram sub 40 de ani, probabil că aș fi ajuns la FCSB că nu mi-ar fi păsat, că până la urmă, fiecare om trebuie să se gândească la el, trebuie să-și facă rostul lui. Dar la momentul ăsta, eu nu mai am nevoie de chestiile astea, să-mi fac CV, ca să mai merg după aia pe undeva... Mai am cât mai am și e bine să-i lăsăm pe cei mai tineri... Echipele de fotbal nu s-au înmulțit. Din contră, ori au rămas la fel, ori s-au mai diminuat ca să spun așa, numărul lor. Vedem, sunt atâtea retrageri din campionat, falimente, tot felul de insolvențe... Și antrenori în fiecare an... mai iese o generație, mai iese o generație... Și cei tineri, sigur că au alt entuziasm. De fiecare dată trebuie să le dăm tinerilor puterea și să le dăm încredere, să demonstreze”, a spus Leo Grozavu la VOYO Sport LIVE.

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