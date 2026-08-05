Oltenii o vor înfrunta mâine în deplasare pe KuPS (Finlanda, 18:00) în prima manșă din turul trei preliminar din Europa League. De cealaltă parte, tot mâine, clujenii o vor primi acasă pe Tromso (Norvegia, 19:30) în turul trei preliminar din Conference League.

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Leo Grozavu nu s-a ferit de cuvinte și a dat un pronostic pentru Universitatea Craiova și CFR Cluj. În opinia sa, oltenii vor avea un adversar dificil, însă pornesc cu prima șansă. Ardelenii, însă, sunt priviți ca outsideri de către tehnician.

„Am spus-o cu foarte multe ocazii. Noi suntem zmei aici pe plan național, pe plan mioritic. Pentru că atunci când ne întâlnim cu Europa, nu cu Europa aia puternică, avem probleme mari. Și o să avem în continuare, pentru că țări care nu însemnau nimic pe harta Europei la fotbal au început să investească. Au concepte, mentalitate, și atunci, desigur, că toți progresează și noi mai puțin.

(n.r.- despre eliminarea lui „U” Cluj, care a avut un traseu „infernal”) Tot timpul o să avem trasee infernale. Dacă în tururile preliminare avem trasee infernale, după aceea ce să mai vorbim? S-a vorbit deja, nu aș vrea și eu. Deja e istorie pentru că a trecut o săptămână de la ceea ce s-a întâmplat în Europa.

Grozavu: „Vor avea misiuni dificile”

(n.r.- despre CFR Cluj și Universitatea Craiova) Sunt în luptă, dar nu vor avea misiuni facile. Mai mult ca sigur CFR-ul, din punctul meu de vedere, pleacă având șansa a doua. Am văzut ce înseamnă fotbalul din Norvegia.

Și, dacă stăm așa să ne gândim, nici finlandezii nu sunt o echipă de neglijat. Ei reprezintă tot fotbalul nordic, chiar dacă nu sunt în prima linie precum Norvegia, Danemarca, poate chiar și sub Suedia. Finlanda cred că e o națiune care a progresat și vom vedea pe viu ce se va întâmpla.

Oricum, cred că Universitatea Craiova are prima șansă, dar dacă am ajuns în tururile preliminare să avem emoții, vă dați seama că pe măsură ce înaintăm în competiție va fi mult mai greu”, a declarat Leo Grozavu, într-o intervenție la VOYO SPORT LIVE.

Returul pentru Universitatea Craiova și CFR Cluj va avea loc peste o săptămână, joi, pe 13 august.