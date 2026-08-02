Așa cum era de așteptat, togolezul va juca la Al-Fateh, echipă care a încheiat pe locul 11 în sezonul precedent din Arabia Saudită. Înțelegerea dintre cele două părți se va întinde pentru următoarele două sezoane.

Kennedy Boateng a fost prezentat la Al-Fateh

Dinamo a încercat în ultimele luni să-i ofere un nou contract fundașului devenit titular incontestabil în centrul defensivei, dar fără succes. ”Câinii” nu au putut concura cu ofertele bune pe plan financiar primite de Boateng din Turcia și Arabia Saudită.

Și FCSB a vrut să-l transfere pe fostul dinamovist, dar în cele din urmă acesta a preferat să se transfere în străinătate. Al-Fateh l-a prezentat în cursul zilei de duminică, 2 august.

Pentru Kennedy Boateng ar urma să fie prima experiență în zona Golfului. A început fotbalul în Ghana, iar ulterior a petrecut cinci ani în Austria, la LASK Linz și SV Ried. Înainte de sosirea la Dinamo, în 2024, togolezul a mai jucat pentru portughezii de la Santa Clara și pentru Austria Lustenau.