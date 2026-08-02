OFICIAL Fostul dinamovist Kennedy Boateng a fost prezentat la noua sa echipă

Fostul dinamovist Kennedy Boateng a fost prezentat la noua sa echipă Fotbal extern
SPORT.RO
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Kennedy Boateng (29 de ani), fostul fundaș de la Dinamo, a fost prezentat la noua sa echipă.

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Așa cum era de așteptat, togolezul va juca la Al-Fateh, echipă care a încheiat pe locul 11 în sezonul precedent din Arabia Saudită. Înțelegerea dintre cele două părți se va întinde pentru următoarele două sezoane.

Kennedy Boateng a fost prezentat la Al-Fateh

Dinamo a încercat în ultimele luni să-i ofere un nou contract fundașului devenit titular incontestabil în centrul defensivei, dar fără succes. ”Câinii” nu au putut concura cu ofertele bune pe plan financiar primite de Boateng din Turcia și Arabia Saudită.

Și FCSB a vrut să-l transfere pe fostul dinamovist, dar în cele din urmă acesta a preferat să se transfere în străinătate. Al-Fateh l-a prezentat în cursul zilei de duminică, 2 august.

Pentru Kennedy Boateng ar urma să fie prima experiență în zona Golfului. A început fotbalul în Ghana, iar ulterior a petrecut cinci ani în Austria, la LASK Linz și SV Ried. Înainte de sosirea la Dinamo, în 2024, togolezul a mai jucat pentru portughezii de la Santa Clara și pentru Austria Lustenau.

Gabriel Glăvan îl vede pe Matteo Duțu ca înlocuitor pentru Kennedy Boateng

Pe Duțu (20 de ani), Dinamo l-a transferat în iarnă pentru 200.000 de euro, iar în sezonul precedent a prins 12 meciuri în toate competițiile. Glăvan a vorbit la superlativ despre fundașul crescut de AC Milan, pe care-l vede ca înlocuitorul perfect pentru Boateng.

„Îl au pe Duțu, care e bun, au luat un fundaș central acum care vine ca back-up. Cred că cei doi pe care se va baza Dinamo sunt Duțu și Stoinov, ceea ce este foarte îmbucurător că o echipă se va baza pe doi jucători care sunt născuți în 2005 și 2004, ca fundași centrali.

Dinamo are un fundaș de echipă națională a Israelului și un fundaș care este, la fel, de echipă națională U21 și care poate face, cu siguranță, pasul la echipa mare.

Voiam să joace mai mult, dar nici nu avea cum, că era deja sudat cuplul de fundași centrali. E o tranziție normală ceea ce se întâmplă acum. E un jucător care pasează foarte bine, se vede că nu e crescut în zona noastră. Va fi foarte interesant cuplul de fundași centrali și cred că Duțu ar trebui, în mod normal, să facă pasul la naționala mare”, a spus Gabriel Glăvan, în exclusivitate pentru Sport.ro.

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