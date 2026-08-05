Reacția lui Cristi Chivu după ce a ratat victoria în derby-ul cu Milan: „Văd o creștere!”

Reacția lui Cristi Chivu după ce a ratat victoria în derby-ul cu Milan: „Văd o creștere!” Fotbal extern
SPORT.RO
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Tehnicianul român a tras concluziile în urma remizei cu AC Milan, scor 1-1, lăudând progresul fizic înregistrat de fotbaliștii săi.

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Din articol

Cristi Chivu a oferit primele reacții la finalul confruntării amicale disputate împotriva rivalilor de la AC Milan, partidă jucată la Perth, în Australia, și încheiată la egalitate, scor 1-1. Deși echipa pe care o pregătește a ratat victoria la limită, tehnicianul este mulțumit de modul în care au arătat fotbaliștii săi.

Accent pe dezvoltarea fizică

Fostul căpitan al naționalei a subliniat că, în actuala fază a pregătirilor, rezultatul de pe tabelă trece în plan secund, prioritară fiind aducerea sportivilor la un nivel optim de joc.

„Văd o creștere, băieții se implică foarte mult, iar în aceste zile am muncit din greu. În acest moment nu ne interesează prea mult rezultatele meciurilor pe care le jucăm, ci vrem să facem o treabă bună și, mai ales, să creștem din punct de vedere fizic.

Aș spune că unii jucători au bifat minute bune și suntem mulțumiți de calitatea pe care au arătat-o, chiar dacă nu sunt în cea mai bună formă și încă nu au prospețime în picioare”, a spus antrenorul român, potrivit TMW.

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Cristi Chivu, antrenorul lui Inter Milano / Foto IMAGO
Cristi Chivu, antrenorul lui Inter Milano / Foto IMAGO
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Analiza duelului tactic

Vorbind strict la dinamica partidei cu rivala din oraș, tehnicianul a recunoscut că debutul de meci a fost unul ezitant pentru formația sa.

„Probabil că la începutul meciului ne-a fost puțin cam greu să ocupăm spațiile. Am făcut câteva greșeli în plus la construcție și la ieșirea din apărare. Ne-am grăbit puțin să facem lucrurile, dar a contat și calitatea adversarilor care ne-au pus în dificultate cu presiunea lor. Odată cu trecerea minutelor am crescut, am găsit mai multe soluții și aș zice că am jucat destul de bine.

În prezent, principala noastră preocupare rămâne integritatea jucătorilor, sănătatea lor și îmbunătățirea condiției fizice, respectând principiile pe care încercăm să le transmitem și adăugând ceva la ceea ce echipa a demonstrat că poate face în acești ani”, a mai spus Chivu.

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