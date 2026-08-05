Reacția lui Cristi Chivu după ce a ratat victoria în derby-ul cu Milan: „Văd o creștere!”

Cristi Chivu a oferit primele reacții la finalul confruntării amicale disputate împotriva rivalilor de la AC Milan, partidă jucată la Perth, în Australia, și încheiată la egalitate, scor 1-1. Deși echipa pe care o pregătește a ratat victoria la limită, tehnicianul este mulțumit de modul în care au arătat fotbaliștii săi.

Accent pe dezvoltarea fizică

Fostul căpitan al naționalei a subliniat că, în actuala fază a pregătirilor, rezultatul de pe tabelă trece în plan secund, prioritară fiind aducerea sportivilor la un nivel optim de joc.

„Văd o creștere, băieții se implică foarte mult, iar în aceste zile am muncit din greu. În acest moment nu ne interesează prea mult rezultatele meciurilor pe care le jucăm, ci vrem să facem o treabă bună și, mai ales, să creștem din punct de vedere fizic.

Aș spune că unii jucători au bifat minute bune și suntem mulțumiți de calitatea pe care au arătat-o, chiar dacă nu sunt în cea mai bună formă și încă nu au prospețime în picioare”, a spus antrenorul român, potrivit TMW.