Ilie Dumitrescu critică mutările de la FCSB: „Îl distrugi și pe ăsta”. Ce i-a reproșat patronului

Florin Tănase a început pe banca de rezerve duelul cu formația constănțeană, fiind trimis pe teren în minutul 29, în locul tânărului Mihai Toma. Potrivit antrenorului Marius Baciu , decizia a ținut strict de strategia prestabilită pentru această partidă. Analizând evenimentele, Ilie Dumitrescu a susținut că astfel de decizii au efectele negative asupra moralului ambilor fotbaliști implicați.

Lipsă de comunicare în vestiar

Fostul fotbalist este de părere că Florin Tănase ar fi trebuit să fie informat de către Baciu că nu va fi în primul „11”, pentru a evita tensiuni în vestiar.

„Aici dacă a fost o decizie a lui Gigi Becali, 100% a fost. Dacă pentru tine e o surpriză că Tănase nu e titular și cu toții știm care e statutul lui Tănase în vestiar, în echipă, plusul pe care îl aduce, primul lucru pe care trebuie să îl faci e să te duci să îi spui că nu începe din primul minut. Să ai o comunicare cu el, să îi spui că nu ai ce face și îți pare rău, cum făceau și ceilalți. Dacă nu ai comunicarea asta, nu e ok pentru Marius Baciu

Și cu copilul acela trebuie să stai de vorbă, cu Toma, nu trebuie să îl lași așa. Mie mi-a plăcut foarte mult cu Csikszereda, unul dintre cei mai buni jucători de pe teren. Asta nu înseamnă că îl scoți de pe teren în minutul 20. Te-ai stricat și cu ăla (n.r. - Florin Tănase), îl distrugi și pe ăsta (n.r. - Mihai Toma). N-am înțeles combinația asta a lui Gigi. Trebuie să mai lase copilul ăsta să joace, Tănase oricum nu era ok. Nu s-a simțit confortabil”, a spus Ilie Dumitrescu, potrivit Digisport.

Florin Tănase a evoluat în cinci partide pentru FCSB, în acest sezon, reușind să marcheze un gol și să ofere o pasă decisivă.