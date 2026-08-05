Ilie Dumitrescu critică mutările de la FCSB: „Îl distrugi și pe ăsta”. Ce i-a reproșat patronului

Ilie Dumitrescu critică mutările de la FCSB: „Îl distrugi și pe ăsta”. Ce i-a reproșat patronului Superliga
SPORT.RO
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Fostul internațional a taxat deciziile luate de patronul de la FCSB la meciul cu Farul, scor 2-2.

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Ilie DumitrescuFCSBGigi Becali
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Florin Tănase a început pe banca de rezerve duelul cu formația constănțeană, fiind trimis pe teren în minutul 29, în locul tânărului Mihai Toma. Potrivit antrenorului Marius Baciu, decizia a ținut strict de strategia prestabilită pentru această partidă. Analizând evenimentele, Ilie Dumitrescu a susținut că astfel de decizii au efectele negative asupra moralului ambilor fotbaliști implicați.

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Florin Tănase, în FCSB - FC Botoșani / Foto Sport Pictures
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Lipsă de comunicare în vestiar

Fostul fotbalist este de părere că Florin Tănase ar fi trebuit să fie informat de către Baciu că nu va fi în primul „11”, pentru a evita tensiuni în vestiar.

„Aici dacă a fost o decizie a lui Gigi Becali, 100% a fost. Dacă pentru tine e o surpriză că Tănase nu e titular și cu toții știm care e statutul lui Tănase în vestiar, în echipă, plusul pe care îl aduce, primul lucru pe care trebuie să îl faci e să te duci să îi spui că nu începe din primul minut. Să ai o comunicare cu el, să îi spui că nu ai ce face și îți pare rău, cum făceau și ceilalți. Dacă nu ai comunicarea asta, nu e ok pentru Marius Baciu

Și cu copilul acela trebuie să stai de vorbă, cu Toma, nu trebuie să îl lași așa. Mie mi-a plăcut foarte mult cu Csikszereda, unul dintre cei mai buni jucători de pe teren. Asta nu înseamnă că îl scoți de pe teren în minutul 20. Te-ai stricat și cu ăla (n.r. - Florin Tănase), îl distrugi și pe ăsta (n.r. - Mihai Toma). N-am înțeles combinația asta a lui Gigi. Trebuie să mai lase copilul ăsta să joace, Tănase oricum nu era ok. Nu s-a simțit confortabil”, a spus Ilie Dumitrescu, potrivit Digisport.

Florin Tănase a evoluat în cinci partide pentru FCSB, în acest sezon, reușind să marcheze un gol și să ofere o pasă decisivă.

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