Hanca face spectacol in Polonia! Fostul jucator de la Dinamo a inscris un nou gol pentru Cracovia

Cracovia, echipa pentru care joaca romanii Hanca si Cornel Rapa, a insvis cu 3-0 pe Lechia.

Polonezii se afla pe locul 5 in clasamentul playoff-ului din Polonia si lupta sa prinda un loc de Europa League.

Cracovia a deschis scorul tarziu, in minutul 48, prin Rafael Lopes. In minutul 70 a marcat golul cu numarul 2 al polonezilor. Mijlocasul roman a inchis tabela, dupa ce a inscris din penalty in minutul 94.

Hanca este unul din principalii marcatori de la Cracovia. Romanul a inscris 9 goluri in acest sezon. Pe langa goluri, el a oferit si 7 pase decisive.

Atat Hanca cat si Cornel Rapa au terminat meciul in teren.

Echipa celor 2 romani se afla pe locul 5 in clasament cu 52 de puncte, fiind la egalitate cu Lechia si la 2 puncte de echipa de pe locul 3, Piast. Lider autoritar in Polonia este Legia Varsovia, cu 65 de puncte, avand 8 puncte peste locul 2.

