EXCLUSIV: Reactia SENZATIONALA a Andreei Hanca dupa ce a aflat ca a produs cel mai viralizat clip din LUME: "Sergiu e putin invidios" :))

Familia Hanca a devenit cunoscuta in toata lumea dupa ultima etapa a campionatului polonez. :)

Andreea, sotia lui Sergiu Hanca, a fost surprinsa de camere incurajandu-si sotul din tribuna. Clipul a ajuns pe toate marile site-uri sportive ale lumii, inclusiv in Spania, acolo unde fostul capitan al lui Dinamo viseaza sa joace. "Sergiu e putin invidios pe mine ca am ajuns inaintea lui in Marca si AS", glumeste Andreea.

"Sincera sa fiu, nu ma asteptam la un asemenea impact, am ramas impresionata. Cei din departamentul media de aici mi-au spus ca a fost cel mai viralizat filmulet din lume pentru ziua de ieri. A ajuns in foarte multe tari. Nu ma asteptam sa ajung in ziarele straine! Ca sa glumesc putin, cred ca Sergiu a fost putin gelos ca am ajuns inaintea lui in ziarele din Spania, unde el chiar viseaza sa joace. In Polonia suntem foarte apreciati si ei, si Sergiu de iubitorii de fotbal. Toti fanii ne simpatizeaza", a comentat Andreea Hanca pentru PRO TV.