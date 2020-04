Putea fi tradarea secolului! Hanca a fost dorit de Becali la FCSB! De ce a picat totul si ce raspuns a oferit fotbalistul: "Sa nu ma mai intrebi asta!"

Sergiu Hanca a fost dorit de Becali la FCSB.

Andreea Hanca, sotia fotbalistului Sergiu Hanca, a dezvaluit ca mijlocasul care evolueaza in acest moment pentru Cracovia a avut o oferta de la FCSB in perioada in care juca pentru Dinamo.

Hanca a spus ca nici nu se pune problema de un transfer la FCSB, iar in cele din urma a plecat in Polonia, unde joaca la Cracovia din 2019.

"Se intampla in perioada in care Sergiu era in top si il tot cautau echipe, printre care si marea rivala, FCSB. I-am spus lui: 'Cum ai vedea acest pas?' Toti stim ca FCSB e vazuta mult mai bine in strainatate decat Dinamo, pentru un eventual transfer.

Nu o sa uit niciodata cum a reactionat Sergiu. Efectiv s-a inrosit la fata, s-a enervat,mi-a zis: 'Sa nu ma mai intrebi niciodata asa ceva, nici macar in gluma'. Am spus: 'Ok, bine, e un subiect pe care nu il vom mai atinge niciodata'.

Mi-a ramas in cap pentru ca l-am vazut s-a agitat si enervat. La Dinamo avea 3500 de euro pe luna salariu, un salariu foarte mic, iar banii erau altii la FCSB", a spus Andreea Hanca pentru Prosport.