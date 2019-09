Sergiu Hanca este EROU in Polonia! A dat golul victoriei in derby si a urcat pe locul 2 in clasament

Sergiu Hanca a adus victoria echipei sale in meciul Wisla - Cracovia 0-1.

Sergiu Hanca a fost titular si integralist in meciul de astazi dintre Wisla si Cracovia incheiat cu scorul 0-1. Romanul a fost decisiv si a marcat golul victoriei in minutul 73 cu un sut imparabil din afara careului.

A fost a 5-a reusita a lui Hanca din actualul sezon si este golgeterul lui Cracovia. Romanul are si o pasa de gol.

Craovia a urcat pe locul 2 in clasament si are 19 puncte dupa 10 etape.

73' #WISCRA 0:1 | GOAL! Pasy lead in the Great Cracow Derby thanks to the long-range shot from Sergiu Hanca! ⚪️????

Keep it goin', boys! pic.twitter.com/ImDtPwPtIi