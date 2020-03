Gest SUPERB facut de Andreea Hanca pentru medicii din Polonia care trateaza pacientii infectati cu COVID-19! Bruneta este insarcinata in sase luni

Andreea Hanca s-a implicat din nou intr-o actiune caritabila, de data asta in Polonia, care a fost afectata si ea de pandemia de coronavirus.

Sergiu si Andreea Hanca locuiesc in Cracovia in acest moment, dupa transferul fotbalistului la echipa locala. Cei doi se implica constant in actiuni caritabile si nici in aceasta situatie nu au putut sta departe.

Insarcinata in 6 luni, bruneta s-a implicat personal pentru a distribui apa plata medicilor care trateaza pacientii infectati de coronavirus.

"In Cracovia, sunt multe initiative frumoase care sprijina doctorii si oamenii care lupta cu coronavirusul. Ma intrebam cum as putea ajuta. Virusul nu tine cont de rasa, varsta, nationalitate, ataca pe oricine. Toti ar trebui sa ajutam atat cat putem.

De aceea, impreuna cu distribuitorul polonez de apa AquaVia, care este extrasa din tara din care provin, Romania, am decis sa ajutam medicii, deoarece au nevoie de hidratare in acest moment", a scris Andreea Hanca pe contul sau de Instagram.