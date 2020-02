Sergiu Hanca marcheaza si in afara terenului! Va fi tata pentru a doua oara! Ce fotografie de mii de aprecieri a postat sotia sa, Andreea pe retelele de socializare

Sergiu Hanca va fi tata pentru a doua oara.

Fostul jucator al celor de la Dinamo, Sergiu Hanca, va fi tata pentru a doua oara. Acesta evolueaza in prezent la Cracovia, iar dupa meciul din campionat cu Arka Gdynia, Hanca a dezvaluit ca sotia sa este din nou gravida. Acesta a marcat singurul gol al partidei si a sarbatorit intr-un mod inediat. Si-a luat mingea si a bagat-o sub tricou, dedicandu-i golul sotiei sale. Cei doi mai au impreuna un fiu, pe Zian. Andreea, sotia fotbalistului, a postat o fotografie pe retelele de socializare, alaturi de Hanca, in care isi arata burtica de gravida.