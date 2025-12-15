Unirea Slobozia – FCSB, de la ora 20:30: campioana dă de o echipă într-o formă catastrofală

A recunoscut că este fanul lui Chivu, imediat după ce Inter a devenit lider în Serie A: „Cei mai puternici!”

Împreună cu Florin Vulturar, Tănase a construit un complex rezidențial, iar apartamentele s-au vândut ca pâinea caldă.

Aproximativ 75% dintre apartamente s-au vândut, iar fotbalistul a înregistrat un câștig de aproximativ 20 de milioane de euro. Complexul se numește ”Noura Residence” și este construit pe un teren achiziționat chiar de la Gigi Becali, în zona de nord a Capitalei.

Un apartament cu patru camere costă nu mai puțin de 268.000 de euro, însă la această sumă se mai adaugă și TVA.

Dumitru Dragomir a vorbit recent despre afacerile vedetei de la FCSB: ”Tănase să știi că a făcut patru blocuri împreună cu Vulturar. Au făcut patru blocuri și au luat vreo 20 de milioane. Au vândut aproape tot. Bine, ăsta va fi cartierul cel mai… Ca nordului”, a spus Dragomir, conform Fanatik.

