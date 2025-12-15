GALERIE FOTO Florin Tănase, cu conturile pline! Preferatul lui Gigi Becali de la FCSB a dat lovitura

Florin Tănase, cu conturile pline! Preferatul lui Gigi Becali de la FCSB a dat lovitura
Florin Tănase, unul dintre preferații lui Gigi Becali dintre jucătorii de la FCSB și totodată un apropiat al finanțatorului campioanei României, a dat lovitura din punct de vedere financiar. 

florin tanaseFCSBapartamenteafaceri
Fotbalistul a intrat în piața imobiliarelor și îi merge excelent.

Florin Tănase a dat lovitura pe piața imobiliarelor

Împreună cu Florin Vulturar, Tănase a construit un complex rezidențial, iar apartamentele s-au vândut ca pâinea caldă.

Aproximativ 75% dintre apartamente s-au vândut, iar fotbalistul a înregistrat un câștig de aproximativ 20 de milioane de euro. Complexul se numește ”Noura Residence” și este construit pe un teren achiziționat chiar de la Gigi Becali, în zona de nord a Capitalei.

Un apartament cu patru camere costă nu mai puțin de 268.000 de euro, însă la această sumă se mai adaugă și TVA.

Dumitru Dragomir a vorbit recent despre afacerile vedetei de la FCSB: ”Tănase să știi că a făcut patru blocuri împreună cu Vulturar. Au făcut patru blocuri și au luat vreo 20 de milioane. Au vândut aproape tot. Bine, ăsta va fi cartierul cel mai… Ca nordului”, a spus Dragomir, conform Fanatik.

