Si-a dat singur Like! Hanca si-a facut tatuaj cu... Hanca! :) "Ma simt excelent in Polonia, sunt pregatit pentru echipa nationala!"

Sergiu Hanca si-a castigat rapid locul in primul 11 la noua sa echipa, Cracovia.

Hanca a jucat aproape meci de meci la Cracovia si spune ca se simte excelent la noua sa echipa. Cracovia a terminat sezonul pe locul 4 si va juca in preliminariile Europa League.

"Sincer, e diferenta fata de fotbalul din Romania. E diferenta de ritm in primul rand. Ritmul este mai ridicat si fotbalul este mai agresiv, fotbalistii sunt mai agresivi si mai dezvoltati fizic. Nu se poate compara, sunt doua stiluri diferite."

"La fani stau mult mai bine, toate meciurile din campionat se joaca cu 80% din capacitatea stadionului, noi avem multi suporteri si la meciurile de acasa, si in deplasare", spune Hanca.

Sergiu Hanca (27 de ani) spune ca asteapta un semn si din partea lui Cosmin Contra, dupa prestatiile bune pe care le-a avut in Polonia.

"Nu am mai discutat cu dansul de acum 6 luni, de cand m-am transferat. Eu ma simt pregatit, am jucat foarte bine acolo", a mai spus Hanca in interviul pentru ProTV.

Si-a facut tatuaj cu Hanca :)



Hanca si-a completat seria de tatuaje cu unul in care este desenat chiar el, in echipamentul lui Dinamo.

Chiar daca Dinamo i-a ramas in suflet, Hanca spune ca nu se gandeste la o revenire.

"In Polonia, daca faci un sezon bun, ai sanse mari sa prinzi un transfer intr-un campionat si mai puternic. Vara asta, e foarte posibil ca doi jucatori de la noi de la echipa sa ajunga in campionatul Italiei."

"Ce mi-ar placea mie? Eu sunt fan Borussia Dortmund, mi-ar placea sa joc in Germania. Dar imi place foarte mult si fotbalul care se joaca in Spania."