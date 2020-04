Hanca a facut cozonaci, dar n-a mai ramas nimic pentru masa de Paste!

Sotia lui nu s-a putut abtine, dar e de inteles. E insarcinata in luna a sasea.

Familia Hanca s-a bagat in bucatarie, iar fostul dinamovist a dus greul. Hanca a facut prajituri si cozonaci pentru sotia lui, care urmeaza sa-i daruiasca al doilea copil.

Andreea Hanca: "Yummy, yummy... primul cozonac!"



Sergiu Hanca: "Cu stafide"



Andreea Hanca: "Si muuulta ciocolata"



Andreea Hanca: "Ciocolata pentru insarcinate"



Sergiu Hanca: "Pentru pofte, poftele de gravide!"



Sergiu Hanca a ajuns in 2019 la Cracovia, acolo unde este popular in randul echipei, la fel cum este si sotia sa, care de curand s-a implicat in cauze umanitare in plina pandemie de coronavirus.