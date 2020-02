Gol FABULOS al lui Sergiu Hanca pentru Cracovia! Romanul a inscris din lovitura libera si a sarbatorit intr-un MARE FEL! Mijlocasul asteapta inca un copil

Sergiu Hanca (27 ani) este pe val in Polonia.

Mijlocasul roman a deschis scorul in ultimul meci al echipei sale cu un gol superb din lovitura libera, in meciul cu Ekstraklasa. Mingea a fost deviata de zidul advers in poarta, insa golul a fost extrem de specctaculos. Astfel, Sergiu Hanca a inscris cel de-al saptelea gol pentru Cracovia in acest sezon.

Hanca a profitat de golul inscris pentru a da o veste uriasa: Andreea Hanca, sotia sa, este insarcinata cu al doilea copil. Cei doi mai au impreuna un baietel, de un an si 10 luni pe nume Zian. Acum, Andreea este insarcinata cu o fetita.









