"Sunt pregatit 100%!" Sergiu Hanca, e GATA sa revina la echipa nationala, dar pune o conditie: "Doar pe pozitia aia voi juca!" Anunt de ULTIMA ORA

Sergiu Hanca a vorbit despre revenirea la echipa nationala.

Fostul dinamovist, Sergiu Hanca, a vorbit despre situatia echipei de club la care evolueaza acum, MKS Cracovia si despre o revenire la echipa nationala.

"Suntem intr-un moment foarte bun, echipa este intr-o continua crestere de forma, astazi avem un meci important si avem sanse sa trecem pe pruml loc. Jucam cu Legia Varsovia, jucam acasa, va fi stadionul plin", a declarat Hanca la PRO X.

Hanca: "Sunt pregatit 100%!"

Sergiu Hanca a declarat ca este pregatit sa revina la echipa nationala si spune ca daca ar reveni, ar face-o doar pentru pozitia de mijlocas.

"Sincer ce pot sa spun este ca sunt pregatit 100%, dar totul depinde de dansul. Dansul isi alege jucatorii in functie de un sistem, el ia decizia, cel mai important este ca nationala sa castigee, e bine pentru totul fotbalul romanesc. Daca ma va lua, ma va lua doar pentru pozitia de mijlocas. A jucat Chipciu multe meciuri acolo, Benzar, deci eu cred ca sunt solutii pentru postul de fundas dreapta", a mai spus Hanca.

Hanca: "Ii urmaresc doar cand am timp!"



Sergiu Hanca a vorbit si despre situatia de la Dinamo si despre suporteri.

"Ii urmaresc doar cand am ocazia, dar din ce am vazut in ultimele meciuri sunt intr-o revenire de forma. Conteaza sa revina in primele 6 si sa adune puncte. Au mai fost in situatii de genul si este frustrant ca la sfarsit echipa sa nu fie in play-off.

Sincer, despre eposidul din trecut, nu mai contaza si nu mai are rost sa vorbim, insa pot spune ca daca suporterii nu sunt alaturi de echipa, vor fi probleme, conteaza asta. Inteleg ca sunt dezamagiti, ca sunt suparati, dar Dinamo va reveni pe primele locuri in campionat", a mai spus Hanca.