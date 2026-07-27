Fostul star al FCSB-ului, victima unei situații neverosimile: „A fost strivit, pur și simplu!“

Fostul star al FCSB-ului, victima unei situații neverosimile: „A fost strivit, pur și simplu!“ Stranieri Adrian Șut, transferat de Al-Ain în iarnă / Foto: X.com @alainfcae
SPORT.RO
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Un mijlocaș de 27 de ani, în circuitul naționalei României, a devenit un „client“ al băncii de rezerve după ce a părăsit Superliga noastră. Acum, avem și o explicație pentru această cădere.

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adrian sut
Din articol

Fostul star al FCSB-ului, victima unei situații neverosimile: „A fost strivit, pur și simplu!“

  • Campionatul României apare, probabil, cu o bulină roșie în bazele de date ale multor scouteri din străinătate. Iar pe această bulină roșie se poate scrie atât: „Pericol de prăbușire“. Ca la clădirile din Centrul Vechi al Capitalei care stau să cadă la o adiere mai puternică de vânt.

Explicația pentru această metaforă dureroasă ține de faptul că foarte multe dintre vedetele Superligii noastre o dau în bară, imediat ce părăsesc campionatul intern. Nu la formațiile de top din Occident, ci în Qatar și Emirate!

  • Cazul lui Adrian Șut (27 de ani) e încă o dovadă, în acest sens.

Dezvăluirea arabilor: „Șut, strivit de comparația cu Mirel Rădoi“

Luat cu surle și trâmbite de Al-Ain, în schimbul sumei de un milion de euro în ianuarie, fostul star al FCSB-ului a dat-o în bară în Emirate.

Desigur, din punct de vedere financiar, mijlocașul defensiv și-a făcut „plinul“ și s-a ales și cu două trofee: titlul și Cupa Președintelui. Din perspectiva strict fotbalistică însă, Șut a fost un transfer ratat pentru Al-Ain. Faptul că în jumătate de sezon la această grupare, Șut a adunat doar 15 meciuri în toate competițiile – de patru ori a adunat câte un minut pe teren! – spune totul despre eșecul fostului internațional, la Al-Ain.

Adrian Șut

  • Adrian sut 18
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Adrian Șut, transferat de Al-Ain în iarnă / Foto: X.com @alainfcae
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Și, așa cum era de așteptat, campioana Emiratelor tocmai s-a debarasat de Șut, împrumutându-l la Levadiakos (Grecia), grupare pregătită de cuplul Charalambous – Pintilii. Dar de ce nu s-a acomodat „închizătorul“ român în Emirate? Explicația pentru această situație a fost oferită de jurnalistul Muath Kambal.

„Plecarea lui Șut de la Al-Ain reflectă situația dificilă cu care jucătorul s-a confruntat de când a ajuns la echipă. Încă de la bun început, el a fost comparat cu Mirel Rădoi, unul dintre cei mai buni mijlocași defensivi din istoria lui Al-Ain. Așadar, în momentul sosirii lui Șut la club, așteptările au fost imense de la el. Aceste așteptări au fost alimentate și de prestațiile sale solide pentru FCSB. Aici, Șut a fost un factor de echilibru pentru echipa bucureșteană“, și-a început jurnalistul din Emirate articolul de analiză.

Mai departe, Muath Kambal a dezvăluit că așteptările de la Șut s-au întors ca un bumerang împotriva acestuia.

„Datorită poziției sale, Șut a fost comparat, în mod inevitabil, cu Mirel Rădoi de către suporterii lui Al-Ain. Această situație a făcut ca provocarea lui Șut, de a se ridica la nivelul așteptărilor, să fie și mai mare. Din păcate pentru el, lucrurile n-au ieșit așa cum și-ar fi dorit. Drept urmare, jucătorul român a eșuat în tentativa sa de a-și câștiga locul de titular la Al-Ain. Iar contribuția sa tehnică n-a fost pe măsura așteptărilor fanilor și antrenorilor. Așadar, comparația cu Mirel Rădoi, care fusese un factor motivator la început, s-a întors împotriva lui Șut. Și l-a strivit, pur și simplu“, a continuat jurnalistul arab.

Șut rămâne sub contract cu Al-Ain

La finalul analizei sale, Muath Kambal a căutat să găsească jumătatea plină a paharului în povestea plecării lui Șut de la Al-Ain.

„Odată cu împrumutul său, la Levadiakos, Șut va scăpa de presiunea care a existat asupra sa în Emirate. Jucătorul va avea acum ocazia unui nou început. Mai mult decât atât, acest împrumut nu înseamnă finalul aventurii lui Șut, la Al-Ain. Pentru că el rămâne sub contract cu acest club până în 2028. Ceea ce va lăsa ușa deschisă unei reveniri, în cazul în care va atinge, din nou, forma sa bună de altă dată. Pentru moment însă, Șut rămâne un transfer realizat cu mari speranțe în pauza de iarnă, dar care a eșuat din cauza presiunii comparației cu Mirel Rădoi asupra jucătorului“, a încheiat ziaristul din Emirate.

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