Alberto Soro, Alexandru Musi, Alexandru Pop, Cătălin Cîrjan și Martin Pascual au marcat pentru Dinamo, în timp ce Steven Nsimba a punctat pentru olteni.

Pentru Dinamo a fost prima victorie în acest sezon de Superliga României, după 0-1 în prima etapă cu Petrolul Ploiești

În această etapă, Universitatea Craiova a menajat mai mulți jucători în vederea returului cu Levski Sofia din UEFA Champions League. În tur, bulgarii s-au impus cu 1-0

Mircea Rednic (64 de ani), fostul antrenor de la Dinamo, a fost prezent în tribunele stadionului ”Arcul de Triumf” pentru a-și vedea ”pe viu” fosta echipă la treabă.

Portarul Alaa Bellaarouch (24 de ani) a fost cel care l-a impresionat pe fostul jucător și antrenor din ”Ștefan cel Mare”.

Mircea Rednic, impresionat de portarul lui Dinamo

„Chestii pozitive ce trebuie spuse, mai ales că au fost. Mi-a plăcut atitudinea jucătorilor de la Dinamo, clar. Indiferent de conjunctură, indiferent de ceea ce ar spune adversara, că Universitatea Craiova s-a concentrat pe meciul de Europa...

Când ești profesionist și ți se oferă șansa de a juca într-un astfel de meci, un derby, o confruntare a orgoliilor, dai totul și ceva mai mult, chiar dacă ai alt meci peste trei zile.

O notă specială pentru antrenorul Nuno Campos. S-a văzut clar că a pregătit jocul foarte bine, având în vedere că linia defensivă a oltenilor joacă avansat. I-a surprins de multe ori.

Un punct pozitiv - portarul (n.r. - Bellaarouch). De mult n-am mai văzut un goal-keeper care nu doar să aibă parade de efect într-un meci cu miză, dar și să aibă un joc de picior foarte bun”, a spus Rednic, după meci, potrivit GSP.ro.

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Meciul s-a disputat pe arena ”Arcul de Triumf” din București și a început cum nu se putea mai rău pentru olteni. Alberto Soro a fost cel care a deschis scorul în minutul 8, iar Alexandru Musi a dublat avantajul gazdelor după ce Armstrong a profitat de o gafă a lui Webster.

Același Musi putea duce scorul la 3-0 în minutul 41, dar reușita sa a fost anulată pentru un henț, după arbitrajul video. În minutul 45+6, oltenii au rămas în zece după ce Badelj l-a faultat pe Musi în preajma careului, din postura de ultim apărător.

Oltenii au început bine repreiza secundă și au redus din diferență în inferioritate numerică, în minutul 50, prin Steven Nsimba, dar bucuria echipei lui Coelho nu a durat mult. Pop a restabilit diferența de două goluri în minutul 59, iar Cîrjan (76, penalty) și Pascual (90+2) au stabilit scorul final: 5-1 pentru Dinamo!