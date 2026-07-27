Liverpool lucrează la un acord pentru transferul superstarului de 170.000.000 de €. Premier League, exclusiv pe VOYO

Liverpool lucrează la un acord pentru transferul superstarului de 170.000.000 de €. Premier League, exclusiv pe VOYO Premier League Sursa foto: Imago Images.
SPORT.RO
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Bradley BarcolaPSGLiverpoolPremier LeagueLigue 1
Din articol

Articol de Matei Barbu

Liverpool a cheltuit cel mai mult dintre toate cluburile din Premier League în această vară, însă lotul lui Andoni Iraola are în continuare nevoie de întăriri, după un sezon 2025-2026 dezamăgitor, în care a încercat să își apere titlul de campioană.

Clubul a doborât recordul de transfer de două ori în precedenta perioadă de mercato din vară, aducându-i pe Florian Wirtz și Alexander Isak. Cei doi atacanți au reușit să marcheze doar zece goluri în toate competițiile.

Bradley Barcola

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Bradley Barcola / Foto IMAGO
Bradley Barcola / Foto IMAGO
Bradley Barcola / Foto IMAGO
Bradley Barcola / Foto IMAGO
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După plecarea jucătorului-cheie Mohamed Salah, „Cormoranii” au lucrat la consolidarea compartimentului ofensiv și l-au transferat pe spaniolul Victor Munoz, extremă de la Osasuna. Liverpool și-a găsit astfel înlocuitor pentru Mohamed Salah din Ligue 1.

Bradley Barcola, noua țintă a lui Liverpool 

Clubul nu se va opri aici. „Cormoranii” sunt interesați de atacantul francez al lui PSG, Bradley Barcola, mai ales după ce acesta a refuzat prelungirea contractului cu echipa pregătită de Luis Enrique.

Conform jurnalistului Ben Jacobs, PSG dorește să îl vândă pentru suma de 170 de milioane de euro, chiar dacă Barcola nu este un titular incontestabil.

„Suma reflectă faptul că Barcola a câștigat Liga Campionilor în două sezoane consecutive, a avut o Cupă Mondială foarte bună și are doar 23 de ani.

PSG, dispusă să renunțe la Barcola

În plus, mai multe cluburi și-au manifestat interesul pentru el. Totuși, PSG este dispusă să îl vândă, iar Liverpool va încerca să negocieze și să reducă prețul cerut.

Luis Enrique a transmis clar că își dorește doar jucători dedicați proiectului de la PSG și că nu îi va garanta nimănui un loc de titular”, a declarat jurnalistul.

Barcola a reușit să marcheze 13 goluri în toate competițiile în sezonul trecut pentru PSG și a oferit șapte pase decisive în 49 de meciuri. Francezul a înscris și la Cupa Mondială din 2026, unde a bifat opt apariții, trei goluri și o pasă decisivă.

Cota de piață a lui Bradley Barcola, conform Transfermarkt, este de 90.000.000 de euro.

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