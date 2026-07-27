Andy Diouf rupe tăcerea după victoria lui Inter și explică cum decurge colaborarea cu antrenorul Chivu

Andy Diouf rupe tăcerea după victoria lui Inter și explică cum decurge colaborarea cu antrenorul Chivu Fotbal extern
SPORT.RO
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Mijlocașul francez a impresionat în amicalul câștigat de Inter, dar a recunoscut că noul său post îi dă bătăi de cap.

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Din articol

Andy Diouf a ieșit la rampă pentru milanezi în meciul de pregătire adjudecat în fața celor de la Karlsruher, reușind să marcheze o „dublă” în prelungirile partidei. Cu toate acestea, dincolo de satisfacția adusă de goluri, jucătorul a subliniat că adaptarea la noul său rol tactic reprezintă principala sa provocare în acest moment.

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Cristi Chivu, antrenorul lui Inter Milano / Foto IMAGO
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Munca sub comanda lui Chivu

Deși a avut o evoluție solidă, mijlocașul a oferit detalii despre interacțiunile constante de la antrenamente, subliniind dificultatea de a evolua într-o poziție în banda stângă cu care nu este pe deplin familiarizat.

„Am vorbit mult cu antrenorul la antrenament, acum avem timp să lucrăm”, a spus Diouf, referindu-se la colaborarea cu Chivu. Mijlocașul a recunoscut efortul suplimentar necesar pentru a se integra în acest sistem: „Nu este ușor pentru că este o poziție nouă, dar încerc să fac maximum și vom vedea”.

În plus, francezul a explicat că prezența lui Benjamin Pavard pe aceeași parte a terenului îi ușurează sarcinile datorită faptului că vorbesc aceeași limbă, dar a ținut să precizeze că se înțelege cu toți jucătorii.

„Cum am spus, vreau doar să încerc să fac maximum, să ajut echipa. Mă simt bine pe teren, dar trebuie să lucrez mult pentru că nu este poziția mea naturală.

Când controlez mingea, mă uit imediat la poartă. Încerc des acest lucru la antrenament și încerc să fac aceleași lucruri și în meci”, a mai spus Diouf.

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