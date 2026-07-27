Marius, un mafiot înfiorător, îi va obliga să se ocupe de afacerile lui murdare, iar Doru va realiza că oricât de mult încearcă să scape din această lume periculoasă în care a intrat fără voia lui, nu face decât să se afunde și mai tare. Un nou episod din TRAFIC, în care mizele sunt din ce în ce mai mari, în seara aceasta, de la ora 21:30, la PRO TV. Pe VOYO episodul este deja disponibil.

După ce au făcut cu greu rost de banii datorați lui Omar, riscând totul la jocuri de noroc, Doru va fi șocat să observe cât de gravă este adicția fiului său. El va încerca să-i explice: „Ce-am făcut în noaptea asta... Știi că nu-i normal? Nu e bine! Vreau să mergi iar la psiholog”. Bogdan va riposta: „Dorule, iar începi cu astea? Nu-i așa de simplu!”, dar tatăl băiatului va insista: „Ba e. Te roagă tata...”.

„Cine v-a dat voie să vindeți marfă pe zona mea, mă?”, îi va confrunta Marius pe tatăl și fiul prinși în lumea mafiotă care pare că îi copleșește din ce în ce mai tare. „Aia de-afară e duba voastră? O să trebuiască să livrați un pachet pentru mine”, îi va informa mafiotul scurt.

Noua misiune riscantă în care sunt forțați să se implice îl face pe Doru să-și iasă din fire: „Cine suntem noi doi? Noi doi cine suntem pentru Marius? Tu-ți dai seama ce s-a întâmplat acolo? Nu trebuia să ajungem aici! Nu trebuia să ajungem la mafioți. Tot ce am vrut să fac eu a fost să te scot din asta... Atât! Eu nu sunt făcut pentru așa ceva”.