De luni până vineri, de la ora 15:00, telespectatorii vor putea urmări producția care îi aduce împreună pe doi dintre cei mai îndrăgiți actori turci ai momentului, Çağatay Ulusoy și Demet Özdemir. Episoadele sunt deja disponibile în avans pe VOYO. Serialul va fi difuzat pe intervalul orar ocupat până acum de Leyla, care ajunge la final în această săptămână.

După succesul unor producții precum Feriha si Yaman, apreciate de publicul din România, actorul Çağatay Ulusoy revine într-un rol spectaculos. În Fata din vis, acesta îl interpretează pe Eșref Tek, unul dintre cei mai influenți membri ai organizației criminale „Orfanii”, un bărbat respectat și temut în lumea interlopă a Istanbulului. Deși are putere, bani și influență, viața lui este dominată de o singură obsesie: găsirea fetei de care s-a îndrăgostit în adolescență și pe care a numit-o, în imaginația sa, Rüya - „Vis”.

În drumul său apare Nisan Akyol, interpretată de Demet Özdemir, una dintre cele mai apreciate actrițe din Turcia, cunoscută publicului din România pentru serialele „Camera 309”, „Prizoniera destinului” si „Între lume și mine”. Nisan este o muziciană talentată, care încearcă să-și construiască o carieră și să-i ofere surorii sale mai mici o viață mai bună. O întâmplare neașteptată o aruncă însă în mijlocul unei lumi dominate de mafie, unde destinele ei și ale lui Eșref se intersectează într-un mod care le va schimba viețile pentru totdeauna.

Alături de cei doi protagoniști evoluează o distribuție impresionantă. Necip Memili îl interpretează pe Gürdal Bozok, mâna dreaptă și cel mai apropiat prieten al lui Eșref, Tolga Tekin este Müslüm Çermik, figura calmă și echilibrată a grupării, iar Ahmet Rıfat Şungar îl joacă pe Faruk Sezerli, responsabil de finanțele organizației. Rivalul lui Eșref este Kadir Yanık, interpretat de Görkem Sevindik, în timp ce Macit Koper îi dă viață liderului organizației, Yakup Karasan. De cealaltă parte a legii se află Çiğdem Serim, interpretată de Büşra Develi, o comisară ambițioasă care își propune să distrugă organizația „Orfanii”, după ce iubirea pe care i-a purtat-o lui Eșref se transformă într-o dorință de răzbunare.

Între o iubire imposibilă, războaie între clanuri, trădări și secrete din trecut, Fata din vis promite o poveste intensă, în care fiecare alegere poate schimba destinul personajelor. Serialul poate fi urmărit din 6 august, de luni până vineri, de la ora 15:00, la PRO TV, iar episoadele sunt disponibile în avans pe VOYO.