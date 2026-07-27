Meciul decisiv FK Auda - FCSB se va disputa joi, de la ora 19:00, în exclusivitate pe VOYO. Clubul din Letonia s-a impus în prima manșă din turul 2 preliminar al Conference League, scor 3-2, în direct la ProTV și pe VOYO.

FK Auda e în "euforie totală" înaintea returului cu FCSB

La fel ca FCSB, FK Auda a reușit și ea să câștige meciul de campionat disputat în weekend. Elevii lui Didier Zanetti au trecut la limită de Daugavpils, scor 1-0.

La finalul meciului, jurnaliștii din Letonia au scris că atmosfera în cadrul clubului FK Auda este la cel mai înalt nivel. Antrenorul Zanetti și-a menajat titularii în meciul cu Daugavpils, dar chiar și așa a obținut cele trei puncte:

"Euforie totală la FK Auda. După victoria din Conference League, echipa a confirmat forma bună și în campionat. Auda a folosit în acest meci mai multe rezerve. Liderii echipei au fost menajați înaintea returului cu FCSB.

Lideri precum Eduards Dasķevicvs sau Kader Kone nu au jucat în acest meci. Auda are acum trei victorii la rând în toate competițiile și încrederea este la cote foarte înalte", scriu jurnaliștii de la Sportacentrs.

După victoria de la București, antrenorul Didier Zanetti le-a transmis jucătorilor săi să fie extrem de concentrați în returul din Letonia:

"Sunt foarte fericit pentru jucători și pentru proiectul început de acest club. Nu, nu am devenit favoriți după această victorie. Rămânem cu șansa a doua pentru că nu e nimic terminat. S-a încheiat doar prima repriză a acestei duble", a spus Zanetti, după meciul din Ghencea.

6 puncte pentru FCSB

Deși în cupele europene a debutat cu stângul, FCSB are un start foarte bun în Liga 1. Elevii lui Marius Baciu au câștigat în prima rundă contra celor de la FC Argeș, scor 2-0, iar acum au repetat acest scor și la Miercurea Ciuc.

Duelul cu FK Csikszereda a fost decis în primul sfert de oră. Risto Radunovic a deschis scorul în minutul 3 cu o execuție superbă, iar Dennis Politic a majorat diferența cu un șut violent de la marginea careului.

După returul cu FK Auda, FCSB va primi vizita celor de la Farul Constanța.