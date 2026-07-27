Cine face cu adevărat echipa la FCSB? Răspunsul surprinzător oferit de Gigi Becali

Cunoscut pentru că se implică în alcătuirea primului 11 și în efectuarea schimbărilor la FCSB, Gigi Becali a surprins atunci când a abordat subiectul.

Gigi Becali, intervenție despre relația cu antrenorul Marius Baciu

După meciul de la Miercurea Ciuc, patronul roș-albaștrilor a susținut că nu îi impune nicio decizie antrenorului Marius Baciu, deoarece este foarte mulțumit de rezultatele tehnicianului de până acum.

„Nu am discutat. Le-am zis: 'Faceţi o echipă, stabiliţi jucătorii care sunt de bază, Bîrligea, Tănase, Tavi Popescu să joace câte o repriză'. Am vorbit cu MM şi mi-a spus echipa. Şi i-am spus: „Băi, Mihai, care e problema? Păi normal, avem mai mare valoare decât ei. Suntem FCSB. Toma a demonstrat, Pădurariu a demonstrat, Stoian a demonstrat'.

N-am avut ce să iau din România. Prima repriză şi mai ales primele 20-30 de minute au fost exact genul de fotbal care îmi place mie. Adică pasă din prima. Şi am jucat cu copiii. Toma a fost aproape cel mai bun de pe teren astăzi.