Cine face cu adevărat echipa la FCSB? Răspunsul surprinzător oferit de Gigi Becali

Cine face cu adevărat echipa la FCSB? Răspunsul surprinzător oferit de Gigi Becali Superliga
Alexandru Hațieganu
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FCSB a dispus duminică seara, în deplasare, scor 2-0, de Csikszereda, în a doua etapă din Superligă. Echipa antrenată de Marius Baciu este lider cu şase puncte.

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Din articol

Cunoscut pentru că se implică în alcătuirea primului 11 și în efectuarea schimbărilor la FCSB, Gigi Becali a surprins atunci când a abordat subiectul. 

Gigi Becali, intervenție despre relația cu antrenorul Marius Baciu 

După meciul de la Miercurea Ciuc, patronul roș-albaștrilor a susținut că nu îi impune nicio decizie antrenorului Marius Baciu, deoarece este foarte mulțumit de rezultatele tehnicianului de până acum. 

„Nu am discutat. Le-am zis: 'Faceţi o echipă, stabiliţi jucătorii care sunt de bază, Bîrligea, Tănase, Tavi Popescu să joace câte o repriză'. Am vorbit cu MM şi mi-a spus echipa. Şi i-am spus: „Băi, Mihai, care e problema? Păi normal, avem mai mare valoare decât ei. Suntem FCSB. Toma a demonstrat, Pădurariu a demonstrat, Stoian a demonstrat'.

N-am avut ce să iau din România. Prima repriză şi mai ales primele 20-30 de minute au fost exact genul de fotbal care îmi place mie. Adică pasă din prima. Şi am jucat cu copiii. Toma a fost aproape cel mai bun de pe teren astăzi.

Gigi Becali

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Gigi Becali
Gigi Becali
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Becali: „Lui Baciu nu pot să-i impun”

E adevărat că echipa nu e completă, dar suntem FCSB. Avem jucători care... ai văzut că fac curăţenie. Dacă nu ai valoare, imediat fac curăţenie. Eu vreau zece meciuri la rând (n.r.- câştigate).

Nu ştiu dacă Gnahoré sau Pădurariu vor juca joi. Vorbeam cu MM după meci şi i-am spus că eu aş juca cu Pădurariu. Voi ştiţi că eu impun. Dar lui Baciu nu pot să-i impun. Dacă omul te-a calificat, a avut numai victorii, acum are 6 puncte din 6, nu mă bag. Nu discut deocamdată cu el. Mai vorbesc cu MM. Care e echipa, care e cutare... de ce? Pentru că face bine ceea ce face”, a declarat Gigi Becali, conform primasport.ro

Pe plan intern, Marius Baciu are numai victorii la FCSB: 4-3 acasă cu FC Botoșani (baraj 1 pentru preliminariile Conference League), 2-1 în deplasare cu Dinamo (baraj 2 pentru preliminariile Conference League), 2-0 acasă cu FC Argeș (etapa 1) și 2-0 în deplasare cu Csikszereda (etapa 2).

Singura înfrângere suferită de FCSB sub comanda lui Baciu s-a produs în cupele europene: 2-3 cu Auda pe Ghencea, în turul doi preliminar al Conference League. Returul Auda - FCSB este programat joi, 30 iulie, de la 19:00, și va fi transmis în exclusivitate de VOYO.

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