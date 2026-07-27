Anderson Ceara, atac dezlănțuit la adresa lui Mihai Stoica: „Tâmpenii”. Care a fost mărul discordiei

Anderson Ceara, atac dezlănțuit la adresa lui Mihai Stoica: „Tâmpenii”. Care a fost mărul discordiei Superliga
Alexandru Hațieganu
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Ce i-a transmis Anderson Ceara lui Mihai Stoica după Csikszereda - FCSB 0-2. 

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Anderson Ceara (27 de ani) i-a dat replica lui Mihai Stoica (61), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB. 

Anderson Ceara, replică pentru Mihai Stoica după Csikszereda - FCSB 0-2

Ceara a fost extrem de aproape să se transfere de la Csikszereda la roș-albaștri, însă transferul a picat la vizita medicală.  

Brazilianul formației din Miercurea Ciuc s-a arătat extrem de deranjat de faptul că Stoica a spus despre el public că „nu mai are ligament”, considerând comportamentul oficialului drept o lipsă de respect. 

Anderson Ceara

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Ceara, despre afirmațiile lui Mihai Stoica: „Niște tâmpenii” 

„Nu am vrut să vorbesc despre asta, dar o voi face. Se întâmplă la fotbal. Am fost acolo, testele medicale nu au ieșit bine, dar Stoica nu mă respectă, a spus lucruri foarte urâte despre mine.

A spus despre testele mele medicale, a spus că nu am ligament, niște tâmpenii, a spus că sunt accidentat. Cine a văzut meciul astăzi... Am jucat 90 de minute. Puteau doar să-mi spună că nu mă vor. El nu m-a sunat, doar a vorbit la televizor. Dacă mă respecți, îmi spui direct, nu vorbești la televizor.

Nu știam de problemele medicale. A fost foarte greu, pentru că am ales FCSB-ul. Am avut multe oferte, mai bune decât cea de la FCSB, dar am ales transferul la FCSB. Am avut oferte din România, din China, din Rusia, oferte mai bune decât cea de la FCSB”, a reacționat Anderson Ceara, la flash-interviu.

Anderson Ceara: „Noi n-am făcut un meci bun”

El a recunoscut că echipa sa nu a făcut un meci bun contra fostei campioane a României: „A fost un meci greu, împotriva unei echipe bune. Noi n-am făcut un meci bun. Avem timp să creștem și sigur ne vom îmbunătăți, am încredere în colegii mei. Au fost primele două meciuri grele pentru noi, am avut ocazii, dar trebuia să marcăm. Trebuie să ne îmbunătățim, să avem mai multe ocazii. Trebuie să ne îmbunătățim, asta e clar.

Nu am fost motivat suplimentar. Doar vreau să-mi cresc jocul, asta este. Urmează un meci greu cu Argeș. Nu am fost motivat suplimentar că a fost meci cu FCSB, nu mă interesează cu cine joc, vreau să dau 100% în fiecare meci, indiferent de adversar”.

FCSB a dispus duminică seara, în deplasare, scor 2-0, de Csikszereda, în a doua etapă din Superligă. Echipa antrenată de Marius Baciu este lider cu şase puncte.

Caseta meciului

  • CSIKSZEREDA: E. Pap – Paszka, Hegedus, Palmeş, Trif (Odor 84') – Csuros (Tajti 72') – Anderson Ceara, Vereş, Magyar (Dolny 66'), Bodo (D. Bota 66') – Eppel (Stahl 84'). ANTRENOR: Istvan Szabo
  • FCSB: Târnovanu – Labonne, Dawa, Duarte, Pădurariu – Radunovic (Joao Paulo 76') – D. Popa (Luca Stancu 76'), M. Toma, Fl. Tănase (Cisotti 46'), Politic (Octavian Popescu 46') – Stoian (Bîrligea 46'). ANTRENOR: Marius Baciu
  • Cartonaşe galbene: Trif 69', Anderson Ceara 75', Vereş 90' / Labonne 28', M. Toma 79'
  • Arbitri: Viorel Flueran - Florin Iftode, George Găman
  • Arbitri VAR: Sorin Costreie - Claudiu Marcu
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