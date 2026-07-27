Relu Stoian ajunge la Lupeni, echipă care atacă promovarea în Liga 2

Portarul Relu Stoian ajunge în Liga 3, la doar un an după ce s-a despărțit de Craiova, echipă din topul Ligii 1. Conform jurnalistului Emanuel Roșu, acesta s-a înțeles cu Minerul Lupeni, după terminarea contractului cu Metalul Buzău. În sezonul trecut, "Minerii" au terminat pe locul al doilea în Seria 6 a Ligii 3, apoi au ocupat poziția secundă în Seria 3 de play-off, pierzând ulterior în fața Unirii Alba Iulia (0-3), în semifinala play-off-ului de promovare.

Clubul din județul Hunedoara a fost fondat în 1920 și reînființat în 2021, iar echipa este antrenată acum de Ionuț Moșteanu (ex-Pandurii, CFR Cluj, CSMS Iași, FC Vaslui, CSU Craiova, CFC Argeș, Foresta Suceava). Din lot mai fac parte jucători cu experiență la nivelul primelor două ligi din România, precum Francois Yabre, Răzvan Dulap, Vlăduț Popa, Adrian Bedea, Octavian Ursu și Alexandru Raicea.

Stoian este coleg de generație cu Radu, Brănescu și Cojocaru

Relu Stoian (30 de ani / 186 cm) este născut la Voluntari (jud. Ilfov) și a fost junior la AC Proluceafărul, Academia "Gheorghe Hagi" și Honved. La nivel de seniori a fost legitimat la Honved Budapesta (2014-2015), CS Berceni (2015-2016), Juventus București (2016-2018), Sepsi OSK (2018-2019), Gloria Buzău (2019-2023), Oțelul Galați (2023-2024), CSU Craiova (2024-2025) și Metalul Buzău (2025-2026).

A fost internațional român de juniori și are o selecție pentru naționala U21, iar în palmares are promovarea în prima divizie (2016-2017), un loc trei în Liga 1 (2024-2025) și o finală de Cupa României (2023-2024). Este cotat acum la 75.000 de euro.

Face parte dintr-o generație talentă de portari români, dar care nu s-au impus la nivel înalt, spre deosebire de colegul Ionuț Radu (29 de ani), care îi mai cuprinde pe Laurențiu Brănescu (32 de ani), Valentin Cojocaru (30 de ani), Cătălin Căbuz (30 de ani), Arpad Tordai (29 de ani) sau Răzvan Began (29 de ani).