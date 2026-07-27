La 41 de ani, fostul internațional francez este foarte aproape de o nouă aventură și va semna cu Santa Lucia, formație din liga a doua din Malta.

Potrivit publicației L'Equipe, mijlocașul ofensiv va semna un contract valabil pe un sezon, cu opțiune de prelungire pentru încă un an, în funcție de numărul de meciuri disputate.

Liber de contract după despărțirea de echipa secundă a lui Olympiacos, pentru care a înscris trei goluri și a oferit patru pase decisive în 11 apariții, Valbuena a ajuns duminică în Malta cu un avion privat pentru a finaliza mutarea.

Francezul a fost șantajat de Karim Benzema cu un sextape în trecut

Mathieu Valbuena a fost protagonistul unuia dintre cele mai mediatizate scandaluri din fotbalul francez.

În 2015, fostul său coleg de la națională, Karim Benzema, a fost acuzat că a intermediat o tentativă de șantaj legată de un videoclip cu caracter intim al lui Valbuena.

Atacantul i-ar fi recomandat lui Valbuena să ia legătura cu persoane care susțineau că pot „rezolva problema”, însă mijlocașul a alertat autoritățile.

Procesul s-a încheiat în 2021, când Benzema a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare și o amendă de 75.000 de euro pentru complicitate.