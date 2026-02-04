Florin Andone (32 de ani) a avut un discurs foarte dur la adresa lui Clarence Seedorf (49), pe care l-a avut ca antrenor la Deportivo la Coruna între februarie și iunie 2018.

Florin Andone a răbufnit la adresa lui Clarence Seedorf

Andone i-a recunoscut valoarea lui Seedorf, câștigător a cinci Champions League, ca fotbalist, însă a susținut că olandezul a fost un dezastru total ca tehnician.

Clarence Seedorf a retrogradat în La Liga 2 cu Deportivo la Coruna, după ce în 16 meciuri a înregistrat două victorii, șase remize și opt înfrângeri.

„Seedorf, ca jucător, a fost de clasă mondială. Un dezastru de antrenor, un dezastru total. A preluat o echipă aflată la unu, două sau trei puncte de retrogradare și a dus-o pe locul 16. Un dezastru.

A retrogradat echipa avându-i pe Lucas Perez, venit de la Arsenal, pe Adrian Lopez de la Atletico de Madrid, pe Chola și pe Florin Andone, care erau la apogeu… aveam o echipă capabilă să joace în cupele europene și am retrogradat în Liga a 2-a. Un sezon catastrofal.

Andone: „Un antrenor din Italia care nu cunoștea niciun jucător din lot”

Dezastrul a venit de sus, din haosul pe care l-au creat, din distrugerea pe care au provocat-o, iar Seedorf nu a făcut decât să îl finalizeze. Au adus un antrenor din Italia care nu cunoștea niciun jucător din lot.

Ne antrenam zilnic la două, trei după-amiaza, ne țineau închiși la hotel câte trei sau patru zile. Sunt sigur că, dacă am fi avut un antrenor decent, precum Cristobal Parralo sau Pepe Mel, sezonul s-ar fi încheiat și echipa ar fi fost 100% salvată. Dar celălalt a venit și a distrus totul”, a declarat Florin Andone, citat de Mundo Deportivo.