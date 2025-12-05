Espanyol Barcelona, o revelaţie în acest sezon în La Liga (aflată pe locurile 5-6, sub Barcelona, Real Madrid, Villarreal și Atletico Madrid și la egalitate de puncte cu Betis Sevilla), a fost eliminată neaşteptat din Cupa Spaniei la fotbal de echipa de liga a patra Atletico Baleares (din Segunda Federacion), care s-a impus cu scorul de 1-0, joi seara, pe teren propriu, în turul al doilea.
Atletico Baleares - Espanyol 1-0
Unicul gol al echipei la care joacă fostul internaţional român Florin Andone (accidentat în prezent) a fost înscris de Jaume Tovar (54).
Espanyol este a treia echipă din elita fotbalului spaniol care părăseşte Copa del Rey, după Real Oviedo şi Girona.
Celta Vigo a trecut greu de Sant Andreu din liga a patra, după loviturile de departajare
Celta Vigo, fără portarul titular Ionuţ Andrei Radu în lot, a avut nevoie de lovituri de departajare (7-6) pentru a trece de Sant Andreu, colegă de serie cu Baleares.
Alexis Garcia a adus echipa gazdă în avantaj în prelungiri (103), dar internaţionalul spaniol Borja Iglesias a egalat pentru Celta la scurt timp (105).
Rayo Vallecano, chin cu altă echipă din liga a patra
Şi Rayo Vallecano a câştigat cu emoţii, după prelungiri, în faţa unei formaţii de liga a patra, Real Avila, care a marcat prima, prin Carlos Pascual (50).
Isi Palazon a reuşit egalarea in extremis (90+4), iar Alvaro Garcia a semnat golul victoriei (120), evitând loviturile de departajare.
Fundaşul român Andrei Raţiu a jucat din minutul 71 la Rayo.
De prelungiri a avut nevoie şi Valencia, în faţa echipei de liga a cincea Cartagena, de care a trecut în cele din urmă cu 2-1, prin golul lui Jesus Vazquez (120+1), după ce gazdele au ratat un penalty în minutul 119, prin Kevin Sanchez, scrie Agerpres.