Espanyol Barcelona, o revelaţie în acest sezon în La Liga (aflată pe locurile 5-6, sub Barcelona, Real Madrid, Villarreal și Atletico Madrid și la egalitate de puncte cu Betis Sevilla), a fost eliminată neaşteptat din Cupa Spaniei la fotbal de echipa de liga a patra Atletico Baleares (din Segunda Federacion), care s-a impus cu scorul de 1-0, joi seara, pe teren propriu, în turul al doilea.

Atletico Baleares - Espanyol 1-0



Unicul gol al echipei la care joacă fostul internaţional român Florin Andone (accidentat în prezent) a fost înscris de Jaume Tovar (54).

Espanyol este a treia echipă din elita fotbalului spaniol care părăseşte Copa del Rey, după Real Oviedo şi Girona.

