VIDEO Echipa lui Florin Andone din liga a patra a dat lovitura! A eliminat din Cupă revelația sezonului din La Liga

Echipa lui Florin Andone din liga a patra a dat lovitura! A eliminat din Cupă revelația sezonului din La Liga La Liga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Succes de răsunet pentru Atletico Baleares.

TAGS:
Florin AndoneAtletico BalearesEspanyol BarcelonaJaume TovarCelta Vigo
Din articol

Espanyol Barcelona, o revelaţie în acest sezon în La Liga (aflată pe locurile 5-6, sub Barcelona, Real Madrid, Villarreal și Atletico Madrid și la egalitate de puncte cu Betis Sevilla), a fost eliminată neaşteptat din Cupa Spaniei la fotbal de echipa de liga a patra Atletico Baleares (din Segunda Federacion), care s-a impus cu scorul de 1-0, joi seara, pe teren propriu, în turul al doilea.

Atletico Baleares - Espanyol 1-0

Unicul gol al echipei la care joacă fostul internaţional român Florin Andone (accidentat în prezent) a fost înscris de Jaume Tovar (54).

Espanyol este a treia echipă din elita fotbalului spaniol care părăseşte Copa del Rey, după Real Oviedo şi Girona.

Celta Vigo a trecut greu de Sant Andreu din liga a patra, după loviturile de departajare

Celta Vigo, fără portarul titular Ionuţ Andrei Radu în lot, a avut nevoie de lovituri de departajare (7-6) pentru a trece de Sant Andreu, colegă de serie cu Baleares. 

Alexis Garcia a adus echipa gazdă în avantaj în prelungiri (103), dar internaţionalul spaniol Borja Iglesias a egalat pentru Celta la scurt timp (105).

Rayo Vallecano, chin cu altă echipă din liga a patra

Şi Rayo Vallecano a câştigat cu emoţii, după prelungiri, în faţa unei formaţii de liga a patra, Real Avila, care a marcat prima, prin Carlos Pascual (50). 

Isi Palazon a reuşit egalarea in extremis (90+4), iar Alvaro Garcia a semnat golul victoriei (120), evitând loviturile de departajare. 

Fundaşul român Andrei Raţiu a jucat din minutul 71 la Rayo.

De prelungiri a avut nevoie şi Valencia, în faţa echipei de liga a cincea Cartagena, de care a trecut în cele din urmă cu 2-1, prin golul lui Jesus Vazquez (120+1), după ce gazdele au ratat un penalty în minutul 119, prin Kevin Sanchez, scrie Agerpres.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un bebeluș cu pneumonie a murit după ce a fost ținut acasă. Părinții acuză medicul de familie de malpraxis și îi cer bani
Un bebeluș cu pneumonie a murit după ce a fost ținut acasă. Părinții acuză medicul de familie de malpraxis și &icirc;i cer bani
ARTICOLE PE SUBIECT
La 17 ani, atacantul rom&acirc;n născut &icirc;n Spania &icirc;nscrie la seniori &icirc;n Austria și este aproape de Bundesliga! &rdquo;M-am apucat de fotbal acum patru ani&rdquo;
La 17 ani, atacantul român născut în Spania înscrie la seniori în Austria și este aproape de Bundesliga! ”M-am apucat de fotbal acum patru ani”
ULTIMELE STIRI
Dublă umilință pentru Federația Rusă: Potapova a luat banii și a fugit. De ce a ales tocmai Austria
Dublă umilință pentru Federația Rusă: Potapova a luat banii și a fugit. De ce a ales tocmai Austria
Rom&acirc;nul Tony Strata, meciul vieții pe &rdquo;Dragao&rdquo;! A eliminat-o pe FC Porto din Cupă și este &icirc;n semifinale
Românul Tony Strata, meciul vieții pe ”Dragao”! A eliminat-o pe FC Porto din Cupă și este în semifinale
Anunțul momentului &icirc;n Superligă: a semnat!
Anunțul momentului în Superligă: a semnat!
Oțelul Galați - Unirea Slobozia, primul meci din etapa 19, de la 20:30! Capitolul la care cele două echipe sunt codașele Superligii
Oțelul Galați - Unirea Slobozia, primul meci din etapa 19, de la 20:30! Capitolul la care cele două echipe sunt codașele Superligii
Tragerea la sorți pentru Campionatul Mondial din 2026! Rom&acirc;nia &icirc;și află AZI adversarele &icirc;n cazul fericit &icirc;n care reușește calificarea
Tragerea la sorți pentru Campionatul Mondial din 2026! România își află AZI adversarele în cazul fericit în care reușește calificarea
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Decizia radicală luată de Ujpest, după ce Andre Duarte și-a forțat plecarea și a semnat cu FCSB: &rdquo;L-a chemat la echipă!&rdquo;

Decizia radicală luată de Ujpest, după ce Andre Duarte și-a forțat plecarea și a semnat cu FCSB: ”L-a chemat la echipă!”

Cupa Rom&acirc;niei: Petrolul Ploiești - Universitatea Craiova 0-4! &bdquo;Leii&rdquo; din Bănie i-au surclasat pe &bdquo;lupii galbeni&rdquo;

Cupa României: Petrolul Ploiești - Universitatea Craiova 0-4! „Leii” din Bănie i-au surclasat pe „lupii galbeni”

Gestul jucătorului de la FCSB l-a convins: &rdquo;Nu mă mai interesează, vreau să plec!&rdquo;

Gestul jucătorului de la FCSB l-a convins: ”Nu mă mai interesează, vreau să plec!”

Al doilea cel mai scump jucător transferat vreodată de Dinamo: 1.700.000&euro;

Al doilea cel mai scump jucător transferat vreodată de Dinamo: 1.700.000€

Trei plecări importante de la FCSB &icirc;n această iarnă: &rdquo;Vor pleca pe 12 decembrie!&rdquo;

Trei plecări importante de la FCSB în această iarnă: ”Vor pleca pe 12 decembrie!”

Gigi Becali a anunțat că e OUT de la FCSB, dar jucătorul nu vrea să plece!

Gigi Becali a anunțat că e OUT de la FCSB, dar jucătorul nu vrea să plece!



Recomandarile redactiei
Rom&acirc;nul Tony Strata, meciul vieții pe &rdquo;Dragao&rdquo;! A eliminat-o pe FC Porto din Cupă și este &icirc;n semifinale
Românul Tony Strata, meciul vieții pe ”Dragao”! A eliminat-o pe FC Porto din Cupă și este în semifinale
Fostul atacant de la FCSB și Dinamo s-a pronunțat &icirc;nainte de derby: &rdquo;Joacă bine &icirc;n meciurile importante&rdquo;
Fostul atacant de la FCSB și Dinamo s-a pronunțat înainte de derby: ”Joacă bine în meciurile importante”
Anunțul momentului &icirc;n Superligă: a semnat!
Anunțul momentului în Superligă: a semnat!
Reacția uluitoare a Federației Ruse de Tenis, după ce Anastasia Potapova a ales cetățenia austriacă
Reacția uluitoare a Federației Ruse de Tenis, după ce Anastasia Potapova a ales cetățenia austriacă
A găsit problema unui titular de la FCSB: &rdquo;L-a furat peisajul din București&rdquo;
A găsit problema unui titular de la FCSB: ”L-a furat peisajul din București”
Alte subiecte de interes
Am avut rom&acirc;ni colegi cu Fede Valverde, moștenitorul lui Toni Kroos de la Real: Zici că dădea cu tunul la poartă!
Am avut români colegi cu Fede Valverde, moștenitorul lui Toni Kroos de la Real: "Zici că dădea cu tunul la poartă!"
Pregătește Dinamo un transfer spectaculos? Reacția lui Andrei Nicolescu
Pregătește Dinamo un transfer spectaculos? Reacția lui Andrei Nicolescu
Florin Andone, primul meci și primul gol &icirc;n noul sezon!
Florin Andone, primul meci și primul gol în noul sezon!
La ce echipă va juca Florin Andone &icirc;n sezonul viitor
La ce echipă va juca Florin Andone în sezonul viitor
Fostul atacant al Barcelonei vrea să cumpere clubul din La Liga care numai ce l-a dat afară! Este unul dintre cei mai bogați fotbaliști din lume
Fostul atacant al Barcelonei vrea să cumpere clubul din La Liga care numai ce l-a dat afară! Este unul dintre cei mai bogați fotbaliști din lume
Incidente teribile la Barcelona! Jucătorii catalani au fugit la vestiar, după ce fanii lui Espanyol au sărit din tribune să-i bată&nbsp;
Incidente teribile la Barcelona! Jucătorii catalani au fugit la vestiar, după ce fanii lui Espanyol au sărit din tribune să-i bată 
CITESTE SI
Ellie Goulding și-a surprins fanii. Artista și-a anunțat sarcina direct pe covorul roșu de la Fashion Awards. GALERIE FOTO

stirileprotv Ellie Goulding și-a surprins fanii. Artista și-a anunțat sarcina direct pe covorul roșu de la Fashion Awards. GALERIE FOTO

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Gest de solidaritate pentru oamenii afectați de sistarea apei din C&acirc;mpina. O persoană anonimă a donat mii de litri de apă

stirileprotv Gest de solidaritate pentru oamenii afectați de sistarea apei din Câmpina. O persoană anonimă a donat mii de litri de apă

Doi minori au fost reţinuţi după ce ar fi pus osii &icirc;n calea unui tren &icirc;n care se aflau 30 de persoane

stirileprotv Doi minori au fost reţinuţi după ce ar fi pus osii în calea unui tren în care se aflau 30 de persoane

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
(RO) UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!