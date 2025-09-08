VIDEO Florin Andone, primul meci și primul gol în noul sezon!

Florin Andone, primul meci și primul gol &icirc;n noul sezon! Stranieri
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Atacantul român continuă la Atletico Baleares, echipă din Segunda Federacion.

TAGS:
Florin AndoneAtletico BalearesCD CastellonSegunda FederacionEchipa Nationala
  • Andone florin atletico baleares gol 2025
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Cu românul Florin Andone (32 de ani) titular și marcator, Atletico Baleares a debutat cu dreptul în noua ediție din Segunda Federacion, liga a patra spaniolă.

Trupa din Baleare a câștigat în week-end cu 3-0 meciul de pe teren propriu cu CD Castellon B, scor stabilit încă din prima repriză. 

Golurile au fost marcate de Jaume Tovar (21), Florin Andone (33) și Jofre Cherta (45).

Atacantul român, decarul echipei, a înscris de data aceasta din penalty, cu un șut excelent plasat, și a fost schimbat în minutul 74.

În sezonul trecut, fostul nostru internațional (25 de selecții și 2 goluri pentru România) a marcat 12 goluri în cele 19 partide jucate în Segunda Federacion și în play-off-ul de promovare în Primera Federacion.

Atletico Baleares nu a reușit însă promovarea în liga a treia spaniolă.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Toate cele patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului au picat. Bolojan: „Reformele propuse nu sunt doar cifre sau tabele”
Toate cele patru moțiuni de cenzură &icirc;mpotriva Guvernului au picat. Bolojan: &bdquo;Reformele propuse nu sunt doar cifre sau tabele&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
Ce atacant a pierdut Rom&acirc;nia! Raul Florucz s-a distrat cu Anderlecht, este golgheterul Belgiei și se pregătește de Champions League
Ce atacant a pierdut România! Raul Florucz s-a distrat cu Anderlecht, este golgheterul Belgiei și se pregătește de Champions League
ULTIMELE STIRI
Atac direct la portarul naționalei: Nu e la capacitatea maximă să apere! Cine i-ar putea lua locul
Atac direct la portarul naționalei: "Nu e la capacitatea maximă să apere!" Cine i-ar putea lua locul
Surprize uriașe la EuroBasket 2025, Campionatul European de baschet masculin din aceste zile! Favoritele pică pe capete
Surprize uriașe la EuroBasket 2025, Campionatul European de baschet masculin din aceste zile! Favoritele pică pe capete
Năstase, războiul cu Serena continuă: &bdquo;Mai grasă trebuia să se facă!&ldquo;
Năstase, războiul cu Serena continuă: „Mai grasă trebuia să se facă!“
Alcaraz nu se mulțumește cu puțin! Proaspăt campion la US Open, spaniolul a anunțat următorul obiectiv
Alcaraz nu se mulțumește cu puțin! Proaspăt campion la US Open, spaniolul a anunțat următorul obiectiv
Gafa lui Moldovan a trecut granița! Presa din Ucraina l-a ironizat fără milă: A crezut că e Messi &icirc;n poartă
Gafa lui Moldovan a trecut granița! Presa din Ucraina l-a ironizat fără milă: "A crezut că e Messi în poartă"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
MERCATO VARĂ 2025 | Ultima zi de transferuri pentru echipele din Liga 1. Vezi toate mutările realizate

MERCATO VARĂ 2025 | Ultima zi de transferuri pentru echipele din Liga 1. Vezi toate mutările realizate

Fostul mijlocaș din Liga 1, șocat la venirea &icirc;n Rom&acirc;nia: Frate, ce e asta? Eu plec! . Apoi, a decis să-și ia cetățenia

Fostul mijlocaș din Liga 1, șocat la venirea în România: "Frate, ce e asta? Eu plec!". Apoi, a decis să-și ia cetățenia

Jucătorul dorit de FCSB a semnat: &bdquo;Bun venit &icirc;n marea noastră familie&rdquo;

Jucătorul dorit de FCSB a semnat: „Bun venit în marea noastră familie”

Spania a spulberat-o pe Turcia, iar Belgia nu a avut milă de Kazakhstan. Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat &icirc;n celelalte meciuri ale serii

Spania a spulberat-o pe Turcia, iar Belgia nu a avut milă de Kazakhstan. Ce s-a întâmplat în celelalte meciuri ale serii

Carlos Alcaraz, rege la US Open 2025. Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat &icirc;n finala cu italianul Sinner

Carlos Alcaraz, rege la US Open 2025. Ce s-a întâmplat în finala cu italianul Sinner

Continuă disputa &icirc;n cazul &rdquo;Tudose&rdquo;. Patronul lui FCSB e dur: &rdquo;Facem circ? Să vă &icirc;nvățați minte toți&rdquo;. Replica lui Dani Coman

Continuă disputa în cazul ”Tudose”. Patronul lui FCSB e dur: ”Facem circ? Să vă învățați minte toți”. Replica lui Dani Coman

CITESTE SI
Toate cele patru moțiuni de cenzură &icirc;mpotriva Guvernului au picat. Bolojan: &bdquo;Reformele propuse nu sunt doar cifre sau tabele&rdquo;

stirileprotv Toate cele patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului au picat. Bolojan: „Reformele propuse nu sunt doar cifre sau tabele”

&bdquo;Ești o femeie trăsnet&rdquo;. Ea este artista din Rom&acirc;nia lăudată pentru hărnicie

protv „Ești o femeie trăsnet”. Ea este artista din România lăudată pentru hărnicie

Zelenski a cerut militari occidentali &bdquo;cu miile&rdquo; ca garanții de securitate. Croația și Slovenia resping trimiterea de trupe

stirileprotv Zelenski a cerut militari occidentali „cu miile” ca garanții de securitate. Croația și Slovenia resping trimiterea de trupe

INS confirmă &icirc;ncetinirea abruptă a economiei rom&acirc;nești. PIB-ul a crescut cu doar 0,3% &icirc;n prima jumătate a anului

stirileprotv INS confirmă încetinirea abruptă a economiei românești. PIB-ul a crescut cu doar 0,3% în prima jumătate a anului

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!