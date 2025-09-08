Năstase, războiul cu Serena continuă: „Mai grasă trebuia să se facă!“

Surprize uriașe la EuroBasket 2025, Campionatul European de baschet masculin din aceste zile! Favoritele pică pe capete

Atac direct la portarul naționalei: "Nu e la capacitatea maximă să apere!" Cine i-ar putea lua locul

Cu românul Florin Andone (32 de ani) titular și marcator, Atletico Baleares a debutat cu dreptul în noua ediție din Segunda Federacion, liga a patra spaniolă.

Trupa din Baleare a câștigat în week-end cu 3-0 meciul de pe teren propriu cu CD Castellon B, scor stabilit încă din prima repriză.

Golurile au fost marcate de Jaume Tovar (21), Florin Andone (33) și Jofre Cherta (45).

Atacantul român, decarul echipei, a înscris de data aceasta din penalty, cu un șut excelent plasat, și a fost schimbat în minutul 74.

